Палестинец в Иерусалиме ранил ножом двух израильтян

В Иерусалиме палестинец ранил ножом двух израильтян в историческом центре города. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Израиля. Израильские власти признали случившееся терактом.

Одному из пострадавших около 50 лет. Врачи оценили состояние одного пострадавшего как тяжелое. Он получил ранения в шею и голову. Второму пострадавшему 16 лет. Он ранен в спину и находится в состоянии средней тяжести.

Нападавшего застрелили полицейские. По данным палестинских СМИ, ему было 19 лет.

Нападения произошли рано утром, в последнюю пятницу священного в исламе праздника Рамадан. В этот день в Иерусалиме сотни тысяч мусульман должны собраться на массовые молитвы.