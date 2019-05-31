Автор Телеграм-канала задержан в Подольске по запросу из Крыма

В Подольске 29 мая задержан 25-летний Виктор Сосна, автор и ведущий Телеграм-канала "Суверенный Крым". Адвокат Мансур Гильманов сообщил об этом корреспонденту Радио Свобода в пятницу 31 мая.

Сосна задержан, как сообщил адвокат, после обыска, который проводился по запросу суда города Симферополь. Радио Свобода ранее сообщало, что утром 21 мая в Симферополе на фасаде дома на улице Александра Невского, где находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина, появилось граффити с "посланием" к ФСБ России. Неизвестные нанесли на мурал трафаретную надпись, которая гласила: "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***".

Виктор Сосна заявил своему адвокату Мансуру Гильманову, что не считает себя ни в чём виновным и намерен отстаивать свою невиновность.

Мать задержанного, Людмила, уверена, что её сын не может быть причастен к каким-либо экстремистским действиям.

По ходатайствам прокуратуры и адвоката, заседание по вопросу об избрании меры пресечения было перенесено на другой день. Суд продлил срок задержания Виктор Сосны на 72 часа.

Адвокат сообщил корреспонденту РС некоторые подробности задержания молодого человека, которые узнал от самого задержанного и его матери. Люди в масках приехала в Виктору Сосне рано утром 29 мая. Разбуженный молодой человек открыл дверь нежданным гостям, они прошли в квартиру и прошли в комнаты. Войдя в свою комнату вскоре после того, как туда заходил полицейский, хозяин обнаружил ящик своего стола открытым и в нём трафареты с изображением Путина, гранаты, дымовые шашки и боевые патроны.

Мать Виктора в момент обыска находилась на работе в ночную смену. Она узнала о произошедшем, когда, вернувшись домой, услышала голос сына и увидела его в наручниках, сидевшего в незнакомой машине в окружении полицейских.

Виктор Сосна содержится в Изоляторе временного содержания УМВД РФ по городскому округу Подольск. По словам адвоката, состояние его здоровья нормальное.