Утром 21 мая спешившие на работу жители Симферополя обнаружили, что дом №11 на улице Александра Невского, где расположены офисы нескольких организаций и фирм, окружен полицейскими и людьми в штатском. Силовики искали не бомбу, не грабителей и не убийц: они пытались задержать по горячим следам авторов граффити, которое появилось ночью на стене дома поверх мурала с изображением Владимира Путина. Надпись, сделанная с помощью трафарета, была адресована ФСБ: "Давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, сука". Авторство послания к российской спецслужбе взяли на себя активисты ранее неизвестной "Telegram-партии" под названием "Суверенный Крым", которые утверждают, что разочаровались в российской власти после аннексии полуострова и хотят видеть его республикой, независимой как от Украины, так и от России.

Это не первый случай, когда муралы с изображением российского президента в Крыму, в большом количестве появившиеся в 2014 году после аннексии полуострова Россией, попадают в новости: в августе 2018 года под этим же граффити на улице Александра Невского неизвестные нарисовали портреты Олега Сенцова и Александра Кольченко. В 2015 году в Керчи Путину пририсовали усы и свастику. Еще один известный крымский мурал с Путиным, "Возвращение в родную гавань" в Севастополе, и вовсе пал жертвой коммунального благоустройства в марте 2018-го: его закрасили в рамках "работ по ремонту фасада дома".

В Телеграме действительно есть канал под названием "Суверенный Крым", созданный еще 28 апреля. В нем опубликовано несколько сообщений с программой "телеграм-партии": "Россия считает, что Крым принадлежит ей, потому когда-то давно ещё во времена нескончаемых войн она завоевала его, а потом тщательно обороняла. Украина считает полуостров своим, потому что кто-то когда-то присоединил его к ней, а после того как развалилась какая-то страна он достался ей по какому-то закону и согласно сложившимся договоренностям между кем-то. […] Мы считаем свой дом своим, потому это наш дом, потому что мы здесь живем, населяем его и образуем".

По словам активистов, Россия использует Крым "в качестве военной базы", "подвергая крымчан угрозам и санкциям". Об Украине авторы граффити немногим лучшего мнения: ее власти, как они считают, "довели республику до деградации, однако, к счастью, никого не прессовали и был вполне свободный мир".

Днем 21 мая скандальное граффити уже было закрашено. Его авторов полиция или ФСБ пока не нашли. Бывший глава СБУ Украины Валентин Наливайченко предположил, что акция может быть "провокацией" Центра по противодействию экстремизму МВД России.

Радио Свобода попросило авторов граффити подробнее рассказать о себе, своих убеждениях и планах. Из соображений конспирации они отказываются сообщать о себе какую-либо информацию, поэтому мы не можем подтвердить личности создателей канала "Суверенный Крым". "Любая информация будет сужать круг подозреваемых, а для этого ещё слишком рано", – написал корреспонденту Свободы создатель канала. Единственное, что активисты согласились рассказать о себе, – их несколько, и они родились уже после распада Советского Союза. Некоторые их тезисы звучат по-юношески наивно, но, несмотря на это, представляют собой интересную проекцию образа мысли крымской молодежи, не заставшей Советский Союз и не согласной с нынешним статусом полуострова в составе России.

– Как и почему вы решили создать свою "Telegram-партию"?

– Это естественный процесс, если бы не мы и не сейчас, то кто-нибудь другой [сделал это] завтра. Это неизбежно. Объясняю: Крым за годы автономии был максимально свободен, в плане политики здесь можно было абсолютно всё. Полная свобода творчества. За это время тут воспиталось новое поколение абсолютно свободных людей. Мы думали, что наша отчизна – Украина, и очень по ней скучали после разрыва, но Украина начала совсем уж конченную политику в отношении Крыма. Здесь родилось непонимание крымчан и украинцев. Это факт, его не скроешь. Пришла Россия, и мы начали пытаться перестраиваться: всё-таки это же наша историческая родина, мы думали, может, это мы, крымчане, деградировали и ничего не понимаем. Но нет, Россия тоже ведёт не менее конченую политику – не то что в отношении Крыма, а в отношении себя самой. Блокировка интернета, санкции, федеральная коррупция и прочее – мы на это не подписывались.

Одни предлагают нам лишь свободу, другие предлагают лишь деньги

Одни предлагают нам лишь свободу, другие предлагают лишь деньги. По-моему, это не самые лучшие сделки. Мы хотим и свободы, и развивающуюся республику. Кроме того, я, мои товарищи, все крымчане, все мы искренне любим и Россию, и Украину и желаем этому пространству небывалых успехов. Хочется, наконец, уже видеть счастливых и богатых россиян и украинцев. И крымчан. Все это можно обеспечить через нашу независимость. Убрав конфликт между двумя странами, мы восстановим утраченное. Получив суверенитет, мы сами себе заработаем на хорошую жизнь. Сами будем устанавливать законы республики, в первую очередь уголовный и налоговый кодексы, исходя из республиканских интересов. И вообще, откройте карту мира и взгляните на Крым. Зачем нам внешнее управление? Мы же остров. Зачем над нашей властью ещё одна власть?

– Чем вы предполагаете заниматься? Подобными пиратскими граффити или чем-то большим?

– Нет, повторяться мы не будем, а вот кричащие акции подобного рода продолжатся. Фантазии достаточно, и следующая акция уже готовится. Предыдущую акцию мы готовили месяц, хотя, казалось бы, чего тут готовить. Но надо учитывать все – дьявол кроется в мелочах.

Но это не то, ради чего мы собрались. Во-первых, мы разрабатываем ряд сервисов на базе телеграм-ботов, с помощью которых мы сможем защитить попавших в беду крымчан. По закону, например, граждане не могут подвергаться уголовному преследованию за ношение марихуаны в количестве до 6 граммов, но очень часто людей сажают и за 0,5 грамма. Это людоедство. В России это, может быть, и нормально, но в Крыму такое недопустимо. С помощью нашего сервиса человек сможет вызвать на помощь юриста, если ситуация критическая, а также его будет вести поэтапная интерактивная инструкция, которая будет помогать человеку до приезда адвоката и рекомендовать, как себя вести. Ещё будет платформа, где крымчане будут организовываться для проведения митингов по любым вопросам. А мы будем помогать им с юридическими вопросами и освещением.

– Почему вы бросили вызов именно ФСБ?

– А кому? Аксёнову (глава Крыма Сергей Аксёнов. – Прим. РС)? МВД? Это обычные крипы, а ФСБ – это босс, они же такие крутые и всевидящие, ну вот и посмотрим ("крипы" на сленге любителей компьютерных игр – второстепенные персонажи, которыми игрок не может управлять сам).

– Вы нанесли свое граффити на мурал с изображением Владимира Путина. Отождествляете ли вы Россию с ним?

– Есть Россия – огромная и талантливая страна. А есть путинская Россия – мерзкая, вороватая и лживая. С первой Россией я Путина не отождествляю.

– Каким было ваше отношение к аннексии Крыма Россией в момент самой аннексии и изменилось ли оно с тех пор? Если изменилось, то как и почему?

Никто не думал о том, что в России подавляются свободы, что будут санкции, что нам ограничат интернет

– Отношение было положительным, это было неким угаром, что ли. Все произошло молниеносно, никто не думал о последствиях. Не думал, что референдумы так не проводятся. Все было просто: в Киеве бушует Майдан и льётся кровь, всем страшно – это была естественная реакция. В такой критической ситуации никто не думал о том, что в России подавляются свободы, что будут санкции, что нам ограничат интернет. Все думали, что придёт адекватный и твёрдый закон. И вот, спустя время, все потихоньку начинают осознавать, что политика России Крыму совсем не подходит, по такому пути мы идти не хотим. Мы не предатели ни Украины, ни России. Мы сами за себя. Мы – Республика. Зачем нам внешнее управление? Тот факт, что мы осознали это через такой процесс, это нормально. Это общекрымская рефлексия, если хотите.

– Референдум был честным?

– Подсчёт голосов был относительно честным. Даже если бы они вбросили 40%, то результат был бы таким же. А сам референдум, конечно, нечестный. Спешка, критическая ситуация, солдаты, бронетехника, никаких дебатов и обсуждений. Всего две недели. Вариант о независимости даже не добавили, хотя бы для приличия. Чистое мошенничество, самое настоящее.

– До аннексии вы ощущали себя украинцами?

– Мы (говорю за себя и за наших активистов) всегда ощущали себя обособленными, не украинцами, не россиянами, не русскими. Национальность – это устаревшее понятие, от которого пора избавляться. Мы в первую очередь земляне, просто живем в Крыму. И хотим, чтобы в Крыму была свобода, чтобы Крым был демилитаризованным, хотим контактировать со всеми странами. Хотим избавиться от коррупции, хотим выборы, не хотим никаких конфликтов с другими землянами, живущими в других государствах. Хотим сами решать свою судьбу, а решить это можно через независимость. Крымом легко управлять, он очень удобен для руководства, тут не нужно ничего сверхъестественного. Только воля народа и труд.

– Сохранили ли вы украинские паспорта, получили ли российские?

– Не могу ответить на этот вопрос про себя и своих активистов, но все наши знакомые имеют два гражданства, да. Паспорт Европы и паспорт России. Это, конечно, круто. Можно свободно ездить и туда, и туда. Имея лишь один из этих паспортов, жить было бы сложнее. Это единственный положительный момент во всей этой ситуации.

– Осознаете ли вы, что последствия для вас в случае поимки могут быть самыми серьезными, даже если учесть, что пока речь всего лишь о граффити?

– Осознаю.

– Голосовали ли вы на выборах президента России? За кого? А на выборах президента Украины?

– Нет.

– Как вы относитесь к крымским татарам? Как к тем, кто занимает пророссийскую позицию, так и к тем, кто считает Крым частью Украины?

Крымские татары просто обязаны быть прокрымскими

– Так же, как и ко всем остальным – с уважением. А вот наличие пророссийских и проукраинских крымских татар меня удивляет. Крымские татары просто обязаны быть прокрымскими, иначе почему они крымские? Мы надеемся на их поддержку, хотя крымско-татарская культура и ислам диаметрально противоположны нашим взглядам, но это лечится консенсусом.

– Как вы относитесь к Олегу Сенцову и делу против него?

– Дело, построенное на показаниях без доказательств, – это не дело. Некоторые люди абсолютно искренне заявляют, что видели летающую тарелку или йети. Мало ли кто что говорит. Нужны факты. Как можно строить дело только на показаниях, которые были добыты под пытками? Почему суд принимает это всё и выносит приговор? Про российское правосудие даже не хочу говорить, испытываю к нему ненависть. Но материалы дела я не изучал, мое мнение построено на сообщениях СМИ.

​– Предпринимаете ли вы и ваши соратники какие-то усилия для расширения круга ваших сторонников? Грубо говоря, как вступить в "телеграм-партию" "Суверенный Крым"? Если вам напишут: "Хотим заниматься этим вместе с вами", что вы ответите?

– Мы рады новым активистам, но мы никогда с ними не встретимся. Слишком большой риск. Это что касается акций. Но кроме акций мы ещё делаем контент, поэтому будем благодарны за помощь и возможность консультации от дизайнеров, разработчиков, экономистов, юристов и других профессионалов, кто готов нам содействовать.

"В лучшем случае для них всё закончится штрафом"

Российские и крымские власти на официальном уровне никак не отреагировали на появление граффити с посланием к ФСБ. По словам журналиста Антона Наумлюка, часто бывающего в Крыму и занимающегося освещением многочисленных уголовных дел против крымских татар, ждать такой реакции и не стоит, хотя на непубличном уровне появление рисунка наверняка вызвало переполох в среде крымских силовиков:

"Реакция на этот вызов будет зависеть от нескольких факторов. Местные СМИ почти проигнорировали происшествие. Учитывая уровень их подконтрольности силовикам, это может означать, что раздувать эту историю, случившуюся во время выездного заседания Совбеза РФ в Ливадии, силовики не намерены. Но непубличная реакция будет однозначно. Авторов акции будут искать, скорее всего, проверят к причастности всех известных силовикам активистов. В худшем случае, если активистов найдут, им могут вменить в вину оскорбление власти – свежий запрет, который только набирает правоприменительную практику. В лучшем – все закончится административным разбирательством и штрафом".