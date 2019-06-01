В России начал действовать закон о совместных завещаниях супругов

1 июня в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам составлять совместные завещания супругов. До настоящего времени каждый из супругов мог распоряжаться только своей долей имущества.



Вступившие в силу поправки в Гражданский кодекс России позволяют завещать общее имущество и личное имущество каждого из супругов любым лицам, распределить доли между наследниками и отказать им в наследстве без указания причин. По новому закону супруги могут определить, какое имущество будет входить в наследство мужа или жены. Право на обязательную долю наследства сохраняют несовершеннолетние дети или нетрудоспособные родители.



Завещание может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни или после смерти – одного или обоих – только по иску человека, считающего, что завещание нарушает его права.