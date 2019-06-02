Sunday Times: в российской лёгкой атлетике новый допинг-скандал

Российских атлетов могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом пишет британская газета Sunday Times. Её источники утверждают, что прыгуна заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов, а чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) - в фальсификации документов по его делу.

Лысенко - чемпион мира по прыжкам в высоту в залах. В прошлом году он пропустил несколько допинг-тестов, представив документы о том, что был болен. Источники Sunday Times, однако, утверждают, что эти документы были фальшивкой: по адресу, который в них указан, нет никакой клиники, там находится разрушенное здание. Как пишет газета, чиновники ВФЛА могли помогать Лысенко замаскировать его допинговые нарушение. Если это подтвердится, Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде, предполагает Sunday Times.

8 и 9 июня в Монакао пройдёт заседание совета Международной федерации легкой атлетики (IAAF), где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА. Её членство было приостановлено несколько лет назад из-за масштабного допингового скандала. Российские легкоатлеты были отстранены от участия в летних Олимпийских играх 2016 года, были допущены лишь несколько человек по индивидуальным разрешениям. На зимних Олимпийских играх 2018 года российская сборная была дисквалифицирована, россияне могли соревноваться лишь под нейтральным флагом. Впоследствии МОК восстановил права российского олимпийского комитета.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в комментарии ТАСС сказал, что журналисты Sunday Times выдают желаемое за действительное и связал появление статьи с предстоящим заседанием совета IAAF. При этом он отказался комментировать саму историю с Лысенко, сказав, что она сейчас расследуется антидопинговым подразделением IAAF.

Накануне Шляхтин заявил, что ВФЛА погасила долг перед IAAF и тем самым выполнила все условия для восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.