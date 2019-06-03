Израильский сюрприз. Алексей Цветков – о новой расстановке сил

Израиль живет в постоянном ожидании сюрпризов от соседей и всегда готов к их отражению. Но на этот раз сюрприз разразился внутри страны и всех застиг врасплох, в первую очередь премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Похоже, что политическая траектория Израиля, вошедшая в стабильную колею за десятилетие правления партии "Ликуд" под руководством Нетаньяху, предвещает серьезные перемены.

9 апреля израильские избиратели отправились на выборы, на которых у только что сформировавшейся центристской партии "Синие и белые" во главе с бывшим начальником генштаба Бени Ганцем был шанс одержать верх над "Ликудом". Но "Ликуд" вышел на первое место с преимуществом в один процент голосов и получил мандат на формирование правительства. Как правило, этот процесс в Израиле протекает без проблем, потому что правая коалиция всегда может рассчитывать на поддержку ультраортодоксальных религиозных партий.

Весь этот налаженный механизм обрушил бывший министр обороны Авигдор Либерман, отказавшийся войти в коалицию, если Нетаньяху не выполнит его требований, в числе которых распространение воинского призыва на учащихся ешив (религиозных учебных заведений), которые от такого призыва освобождаются в порядке условия, требуемого незаменимыми союзниками по коалиции из упомянутых партий. Союзники, естественно, были против, к компромиссу прийти не удалось, и Нетаньяху объявил о роспуске Кнессета и новых выборах 17 сентября. А если учесть, что Кнессет предыдущего состава был распущен в преддверии прошлых выборов, можно констатировать, что израильтянам предстоит провести почти год без законодательной ветви власти.

Американский план мирного урегулирования на Ближнем Востоке можно, судя по всему, считать мертворожденным

Надо сказать, что "русские" израильтяне, которых партия Либермана "Наш дом Израиль" представляет в Кнессете и которые составляют одну десятую часть населения страны, в целом придерживаются правых по здешней шкале взглядов, но выступают, в отличие от других единомышленников, за светский характер власти. Либерман решительно объявил Нетаньяху, что согласен войти в национальное, но не в религиозное правительство. Кое у кого это может вызвать циничную улыбку – такая принципиальность почему-то не мешала Либерману занимать министерские должности в предыдущих составах правительства в коалиции все с теми же ультраортодоксами. Вполне вероятно, что он намеренно спровоцировал кризис, предвидя финал политической карьеры Нетаньяху и перестановки в "Ликуде".

Нетаньяху уже довольно давно находится под следствием по трем обвинениям: в мошенничестве, в злоупотреблении служебными полномочиями и во взяточничестве. Сам он при этом категорически отрицает вину. Слушание, предваряющее официальное предъявление обвинений, было назначено на июль, но Нетаньяху удалось добиться в прокуратуре отсрочки до начала октября. Он объявил выборы (речь идет об апрельских), рассчитывая в Кнессете нового созыва провести законодательство, которое аннулировало бы право верховного суда страны лишать депутатов иммунитета. Этот план многие считают подрывом неписаной конституции Израиля.

Упрямство Либермана фактически обрушило весь план, теперь даже при оптимальном исходе выборов у Нетаньяху просто не будет времени на его реализацию, а прокуратура явно не желает продлевать отсрочку. По мнению Эхуда Барака, бывшего премьер-министра, а также министра в правительстве Нетаньяху, карьера последнего в политике "практически завершена". Вполне возможно, что он падет от руки товарищей по партии, которых вряд ли прельщает перспектива паралича руководства. Другой возможный вариант – уход части членов "Ликуда" к "Синим и белым", в зависимости от результатов выборов, что положит конец бесконкурентному многолетнему правлению правого блока.

Результат этой политической схватки мы увидим только осенью, но её последствия на международной арене могут стать очевидными гораздо раньше. План мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который от имени президента США Дональда Трампа намерен обнародовать его зять и советник Белого дома Джаред Кушнер, можно, судя по всему, считать мертворожденным. Этот план, судя по просочившимся подробностям, делает основной упор не на образовании независимого палестинского государства и не на спорном праве палестинцев на возвращение на территории в составе Израиля, а на масштабных инвестициях в палестинскую экономику. Кушнер намерен представить его экономическую часть 25 июня на конференции в Бахрейне. Тем временем власти Палестинской автономии уже заявили, что не намерены принимать в ней участие и ведущие палестинские предприниматели тоже туда не поедут. По этому поводу в прессе шутили, что Трамп назначил свадьбу в Бахрейне в отсутствие жениха.

Теперь же становится очевидным, что и от Израиля не приходится ожидать эффективной делегации: никто не будет всерьез вести переговоры с людьми, не имеющими для них реальных полномочий, поскольку делегаты будут представлять распущенный Кнессет, а новый состав может аннулировать любые достигнутые договоренности. Помимо провала самого плана, достоинства которого Трамп без устали восхвалял, это торпедирует намерение США сблизить позиции Израиля и ведущих государств региона Персидского залива. А если сюда добавить крах переговоров с Ким Чен Ыном и набирающую силу торговую войну со всеми ведущими партнерами США, от внешнеполитической повестки Белого дома мало что остается.

Алексей Цветков – публицист и политический комментатор, Израиль

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