В МВД заявили, что подросток в Колпине был избит охраной магазина

Петербургское управление МВД заявило, что травмы 17-летнему Вадиму Ковалю нанесли не полицейские, а охранники магазина. Накануне он и его родственники пожаловались на избиение в отделении полиции из-за подозрения в краже.

Как сообщили в МВД, там провели доследственную проверку и выяснили, что подростка по подозрению в краже задержали сотрудники охраны магазина, которые после этого его избили. В полиции решается вопрос о заведении уголовного дела по этому факту.

Ранее, в субботу, сообщалось, что в городе Колпино, под Петербургом, сотрудники 80-го отдела полиции пытали 17-летнего подростка, которого заподозрили в магазинной краже. Об этом "Новой газете" рассказала мать пострадавшего, Олеся Коваль.

По словам матери, вечером 28 мая её сын вышел из дома в супермаркет. Когда подросток расплатился, кассирша заподозрила его в краже и вызвала группу быстрого реагирования. Приехавшие на место двое мужчин в касках и бронежилетах положили молодого человека на пол лицом вниз и вызвали полицию.

На видео из супермаркета, которое показали матери, она не увидела момента кражи. Полицейские, прибывшие на место, также ничего у молодого человека не нашли, после чего доставили его в полициеский участок.