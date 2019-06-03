На более чем 300 самолётах "Боинг 737" нашли бракованные детали

Компания "Боинг" обнаружила дефекты деталей более чем у 300 самолётов 737 NG и 737 MAX по всему миру. Об этом говорится в сообщении Федерального управления гражданской авиации США (FAA), передаёт Reuters.

В сообщении указывается, что компания-подрядчик поставляла неправильно сделанные направляющие планки предкрылков - влияют на плавность взлёта и посадки. Бракованные детали подвержены появлению трещин и преждевременному выходу из строя. FAA указали, что проблемы с предкрылком не должны привести к крушению самолета, однако могут негативно сказаться на полете.

Сообщение Федерального управления гражданской авиации США, как передаёт Bloomberg, появилось на фоне попыток корпорации "Боинг" убедить руководителей крупнейших авиакомпаний на форуме в Сеуле в том, что их самолеты являются надежными.

В марте, после катастрофыпрактически во всех странах мира, включая США, в марте, после катастрофы "Боинг-737 MAX" в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек, мораторий на полёты самолётов этой модели был введён практически во всех странах мира, включая США. Корпорация приостановила поставки авиакомпаниям новых самолётов, а некоторые компании объявили об отказе от лайнеров этой модели.

Причина в том, что, согласно предварительным данным расследования, крушение "Боинг-737 MAX" в Эфиопии и самолёта той же модели в Индонезии в октябре прошлого года произошло из-за ошибки в программном обеспечении.В мае корпорация исправила ошибки в программном обеспечении,чтобы исключить возможность возникновения подобных аварийных ситуаций в будущем.

По данным Reuters, в самих США ограничения на полёты "Боинг-737 MAX" могут быть сняты ближе к середине лета.

