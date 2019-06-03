В результате серии взрывов на заводе по производству тротила в городе Дзержинске Нижегородской области в субботу, по уточнённым данным, пострадали 116 человек. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб. По его словам, в больницах остаются 17 человек, один из них в тяжелом состоянии.

Взрывы произошли днем 1 июня. В 450 домах были выбиты стёкла, в том числе — в 32 школах и 55 детских садах. Большинство пострадавших получили порезы от разлетевшихся стёкол и подобные травмы. Власти обещали выплатить им по 100 тысяч рублей из бюджета Нижегородской области и по 50 тысяч – из городского бюджета.

На самой территории завода, который занимается производством взрывчатых веществ, было разрушено пять зданий на площади 800 квадратных метров, возник пожар. Причиной взрывов называют нарушение технологических процессов, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил промышленной безопасности.

В апреле, в цеху по производству взрывчатки того же предприятия произошёл ещё один взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание, напоминает РИА "Новости". Тогда обошлось без пострадавших.