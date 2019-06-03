В Екатеринбурге оштрафовали одну из лидеров протестов против храма

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 20 тысяч рублей администратора сообщества "Парки и скверы" Анну Балтину,признав её виновной в организации протестов против строительства храма на месте сквера в центре города.

Балтиной вменили организацию митинга без подачи уведомления. Поводом для возбуждения дела послужил пост во "ВКонтакте" с приглашениемжителей Екатеринбурга прогуляться в сквере у Театра драмы.Балтина репостнула сообщение.На суде она не признала себя виновной, а постановление о штрафе назвала несправедливым.

Планы построить собор Святой Екатерины в популярном у жителей Екатеринбурга сквере вызвали массовые акции протеста, не согласованные с властями. В течение нескольких дней в середине мая в сквер выходили тысячи людей, чтобы выступить против сооружения там храма. Некоторые из них вступали в стычки с охраной стройки, православными активистами и полицией. Были задержаны и арестованы десятки человек.

Спустя несколько дней протестов ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, предложив провести в городе опрос о строительстве храма. После этого работы в сквере остановили, убрали забор. Власти Екатеринбурга начали собирать предложения от горожан о возможных площадках для строительства храма.30 мая власти объявили, что в пятёрку наиболее популярных предложений вошёл и сквер у Театра драмы, но только при условии уменьшения размеров храма.