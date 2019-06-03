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Из майских событий россиянам больше всего запомнилась победа Зеленского

Владимир Зеленский на форуме интернет-деятелей іForum в Киеве, 23 мая 2019 года

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Победа Владимира Зеленского стала самым запомнившимся для россиян событием прошлого месяца, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на социологическое исследование "Левада-центра".

19% респондентов назвали главным из произошедшего в мае именно результат президентских выборов на Украине, хотя официально о победе на них Зеленского было объявлено ещё 30 апреля.

Почти вдвое меньше опрошенных, 11%, в качестве самого запомнившегося события назвали катастрофу самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", жертвами которой стал 41 человек.

В пятёрку важных для россиян событий вошли также празднование Дня Победы, чемпионат мира по хоккею в Словакии и протесты в Екатеринбурге против строительства храма в одном из центральных скверов города.

17% опрошенных не отметили для себя в мае ничего запоминающегося. Такое же количество россиян затруднились с ответом.

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