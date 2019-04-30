Зеленский официально объявлен избранным президентом Украины

Центральная избирательная комиссия Украины во вторник утвердила итоги второго тура выборов президента страны. На заседании комиссии в Киеве было официально объявлено, что победителем выборов стал Владимир Зеленский. Протокол подписали представители кандидатов в президенты, жалоб, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосования, не было.

Зеленский получил во втором туре более 73 процентов голосов, его соперник Пётр Порошенко - более 24 процентов. За исключением Львовской области, соперник Петра Порошенко победил во всех регионах Украины. При этом действующий глава страны обогнал Зеленского в избирательных участках за рубежом. В России голосование не проводилось.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что ЦИК специально тянет время, чтобы Верховная рада не успела назначить инаугурацию нового президента до 27 мая, ведь в случае, если она будет назначена позднее, Зеленский не сможет издать указ о роспуске парламента.​

По украинским законам президент имеет право распустить Раду не позднее чем за полгода до истечения её полномочий. Полномочия нынешнего украинского парламента истекают 27 ноября. Верховная Рада может назначить инаугурацию нового президента Украины в любой день в течение 30 дней с момента оглашения официальных результатов.

Владимиру Зеленскому 41 год. Он актёр, шоумен и продюсер, руководитель студии "Квартал-95", политикой до вступления в президентскую гонку не занимался, государственных постов не занимал.

Его соперник в президентской гонке Пётр Порошенко возглавляет страну с 2014 года. В мае того года прошли досрочные президентские выборы, которые Порошенко выиграл в первом туре. Голосование было организовано после того, как в феврале 2014 года Украину покинул её бывший лидер Виктор Янукович.