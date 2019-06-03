Умер последний участник восстания в концлагере Собибор

В Израиле в возрасте 97 лет умер последний участник восстания в нацистском концлагере Собибор Семён Розенфельд. Последние годы он проживал в доме престарелых Нахаль-Сорек, сообщает радио "Kan".

В Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили смерть Розенфельда. Официальный представитель ведомства напомнил, что за годы войны в Собиборе было уничтожено более 250 тысяч евреев.

Семён Розенфельд родился в 1922 году на Украине. В 1940 был призван в армию, а в 1941 году в составе 150-ого тяжёлого артиллерийского полка попал в окружение и был взят в плен на территории Белоруссии. Сначала содержался в концлагере "СС" в Минске, а в 1943 году был переведен в Собибор.

Он принял участие в восстании 14 октября 1943 года. Тогда группа заключенных под руководством Александра Печерского убила 12 охранников лагеря и бежала на свободу. После побега Розенфельд скрывался в лесах, а позже вернулся в Красную армию и закончил войну в Берлине.