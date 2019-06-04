Отец убитого в драке спецназовца сообщил о задержании подозреваемого

Отец убитого в драке бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, сообщил о задержании одного из подозреваемых в убийстве. Об этом сообщает РБК.

По словам Алексея Белянкина, представители Следственного комитета, работавшие на месте убийства, рассказали ему, что все подозреваемые в убийстве установлены, но большинство из них уехали в Армению. Один задержан, с ним сейчас работает следствие.

В Следственном комитете отказались комментировать эту информацию. ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что подозреваемый пока не задержан.

Ранее один из друзей погибшего сообщал, что в причастности к убийству подозревают сотрудника бара в посёлке Путилково Московской области, около которого произошла драка.

Бывший ефрейтор Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. По словам очевидцев, он вступился за двух прохожих, которых избивала толпа. В результате Белянкин получил ножевое ранение и погиб на месте.

Один из друзей погибшего рассказал ТАСС, что 10 месяцев назад у того закончился контракт с Министерством обороны. Он планировал пойти работать в МЧС или устроиться служить в ОМОН.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство.