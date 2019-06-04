Tinder отрицает передачу данных о пользователях российским властям

В сервисе знакомств Tinder подтвердили, что предоставили Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Однако это не означает передачу данных о российских пользователях спецслужбам, заявил "Коммерсанту" официальный представитель сервиса знакомств.

В компании отметили, что получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Никаких данных российскому правительству Tinder не передавал, уточнили в сервисе.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По "закону Яровой" это обязывает сервис полгода хранить переписку пользователей из России и делиться данными о них со спецслужбами.

Ранее Роскомнадзор обязал делиться данными пользователей российский сервис знакомств Mambaи крупнейшую в мире службу знакомств Badoo.