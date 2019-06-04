Tinder отрицает передачу данных о пользователях российским властям

В сервисе знакомств Tinder подтвердили, что предоставили Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Однако это не означает передачу данных о российских пользователях спецслужбам, заявил "Коммерсанту" официальный представитель сервиса знакомств.
В компании отметили, что получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Никаких данных российскому правительству Tinder не передавал, уточнили в сервисе.
Накануне стало известно, что Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По "закону Яровой" это обязывает сервис полгода хранить переписку пользователей из России и делиться данными о них со спецслужбами.
Ранее Роскомнадзор обязал делиться данными пользователей российский сервис знакомств Mambaи крупнейшую в мире службу знакомств Badoo.
- В 2017 году французская журналистка Юдит Дюпорталь запросила у Tinder все данные, которые сервис хранит о ней как о пользователе. Компания прислала ей 800-страничный документ, в котором были сохранены все выбранные ей для знакомства мужчины, информация о возрасте мужчин, которые ей интересны, её переписка в сервисе с момента регистрации (за 4 года), интересы, фотографии из инстаграма, лайки из фейсбука и даты всех переписок.
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