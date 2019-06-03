Роскомнадзор внёс приложение для знакомств Tinder в реестр распространителей информации. Это обязывает сервис полгода хранить переписку пользователей из России и делиться данными о них со спецлусжбами.

На внесение сервиса в реестр обратила внимание "Роскомсвобода". Ранее РКН обязала делиться данными пользователей российский сервис знакомств Mamba и крупнейшую в мире службу знакомств Badoo.