Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Роскомнадзор обязал приложение для знакомств Tinder делиться информацией со спецслужбами

Смотреть комментарии

Роскомнадзор внёс приложение для знакомств Tinder в реестр распространителей информации. Это обязывает сервис полгода хранить переписку пользователей из России и делиться данными о них со спецлусжбами.

На внесение сервиса в реестр обратила внимание "Роскомсвобода". Ранее РКН обязала делиться данными пользователей российский сервис знакомств Mamba и крупнейшую в мире службу знакомств Badoo.

  • В 2017 году французская журналистка Юдит Дюпорталь запросила у Tinder все данные, которые сервис хранит о ней как о пользователе. Компания прислала ей 800-страничный документ, в котором были сохранены все выбранные ей для знакомства мужчины, информация о возрасте мужчин, которые ей интересны, её переписка в сервисе с момента регистрации (за 4 года), интересы, фотографии из инстаграма, лайки из фейсбука и даты всех переписок.
  • Владельцы Tinder зарегистрированы в США. В компании пока не комментировали требования российского ведомства.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG