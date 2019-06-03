Роскомнадзор внёс приложение для знакомств Tinder в реестр распространителей информации. Это обязывает сервис полгода хранить переписку пользователей из России и делиться данными о них со спецлусжбами.
На внесение сервиса в реестр обратила внимание "Роскомсвобода". Ранее РКН обязала делиться данными пользователей российский сервис знакомств Mamba и крупнейшую в мире службу знакомств Badoo.
- В 2017 году французская журналистка Юдит Дюпорталь запросила у Tinder все данные, которые сервис хранит о ней как о пользователе. Компания прислала ей 800-страничный документ, в котором были сохранены все выбранные ей для знакомства мужчины, информация о возрасте мужчин, которые ей интересны, её переписка в сервисе с момента регистрации (за 4 года), интересы, фотографии из инстаграма, лайки из фейсбука и даты всех переписок.
- Владельцы Tinder зарегистрированы в США. В компании пока не комментировали требования российского ведомства.
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