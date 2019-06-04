Суд перенес заседание по делу Волкова за твит о "сказочном Путине"

Тверской суд Москвы вернул в полицию протокол по административному делу Леонида Волкова, соратника оппозиционера Алексея Навального и менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией. Волкова обвиняли по статье о "неуважении к власти" за твит с фразой о "сказочном Путине".

Как сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда, рассмотрение дела перенесли. Протокол вернули в полицию для устранения недостатков. Дата нового заседания пока не называется.

Леонид Волков с конца мая находится в спецприёмнике. Его арестовали по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга. Причиной стала акция против пенсионной реформы осенью прошлого года. Суд посчитал, что Волков был организатором протеста в Москве, поскольку вёл агитацию в социальных сетях.

По статье о неуважении к власти Волкову грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Первый приговор по этой статье был вынесен в конце апреля. Тогда жителя Новгородской области оштрафовали на 30 тысяч рублей – тоже за слова о "сказочном Путине". Протокол в отношении Волкова был составлен именно после того, как он прокомментировал этот приговор.