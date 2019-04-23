Жителя Новгорода оштрафовали по закону о "неуважении к власти"

Суд в Новгородской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей по закону о "неуважении к власти" из-за постов в социальной сети. Об этом сообщается на сайте суда. Первым обратил на это внимание адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Протокол был составлен по административной статье о распространение в интернете информации, оскорбляющей власть. Местный житель, имя которого не называется, якобы разместил на своей личной странице в социальной сети два поста, которые содержали оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.

С конца марта в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете.

Первый закон вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая угрожает жизни или здоровью граждан. За публикацию так называемых фейковых новостей граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона.

За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Пакет законопроектов был внесён в Госдуму главой комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным. Он был принят парламентом 7 марта. Позже их одобрил Совет Федерации и подписал президент Владимир Путин.