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Кудрин надеется на освобождение Майкла Калви на период следствия

Алексей Кудрин

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал странным содержание под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви при признании репутации американского бизнесмена. Об этом Кудрин написал в твиттере и выразил надежду на освобождение Калви из-под стражи на период следствия.


Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что в Кремле хотели бы видеть Калви среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ. При этом Песков охарактеризовал Майкла Калви как "благонадежного бизнесмена, который был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше 15 лет". При этом он добавил, что "не отвечает за выдачу такого разрешения"

31 мая адвокаты Калви обратились в Следственный комитет России с ходатайством разрешить их клиенту участвовать в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 6–8 июня. В Baring Vostok заявили, что Калви давно зарегистрирован как участник форума.

Как сообщил сегодня Forbes представитель пиар-службы инвестфонда Baring Vostok, Майкл Калви ещё до своего ареста (в феврале) купил пропуск премиум-уровня для участия ПМЭФ. Он позволяет посетить пленарное заседание форума с президентом России Владимиром Путиным.

Покупать пропуск такого уровня — обычная практика для топ-менеджеров фонда. Стоимость пакета "Премиум" составляет 410 тысяч рублей, отметил представитель Baring Vostok.

  • Майкла Калви арестовали в середине февраля. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.
  • В марте Financial Times со ссылкой на источники писала, что руководители крупных американских компаний могут бойкотировать Петербургский международный экономический форум в связи с арестом в России основателя фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви. По этой причине от участия в мероприятии отказался посол США в России Джон Хантсман.

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