Кудрин надеется на освобождение Майкла Калви на период следствия

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал странным содержание под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви при признании репутации американского бизнесмена. Об этом Кудрин написал в твиттере и выразил надежду на освобождение Калви из-под стражи на период следствия.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что в Кремле хотели бы видеть Калви среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ. При этом Песков охарактеризовал Майкла Калви как "благонадежного бизнесмена, который был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше 15 лет". При этом он добавил, что "не отвечает за выдачу такого разрешения"
31 мая адвокаты Калви обратились в Следственный комитет России с ходатайством разрешить их клиенту участвовать в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 6–8 июня. В Baring Vostok заявили, что Калви давно зарегистрирован как участник форума.
Как сообщил сегодня Forbes представитель пиар-службы инвестфонда Baring Vostok, Майкл Калви ещё до своего ареста (в феврале) купил пропуск премиум-уровня для участия ПМЭФ. Он позволяет посетить пленарное заседание форума с президентом России Владимиром Путиным.
Покупать пропуск такого уровня — обычная практика для топ-менеджеров фонда. Стоимость пакета "Премиум" составляет 410 тысяч рублей, отметил представитель Baring Vostok.
- Майкла Калви арестовали в середине февраля. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.
- В марте Financial Times со ссылкой на источники писала, что руководители крупных американских компаний могут бойкотировать Петербургский международный экономический форум в связи с арестом в России основателя фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви. По этой причине от участия в мероприятии отказался посол США в России Джон Хантсман.
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