Песков: Кремль хотел бы видеть Майкла Калви на форуме в Петербурге

В Кремле хотели бы видеть среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) находящегося под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом в эфире телеканала Russia Today рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше 15 лет. Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка",- отметил Песков. При этом он добавил, что "не отвечает за выдачу такого разрешения", цитирует Пескова ТАСС.

В представитель Кремля также сообщил, что дело Майка Калви находится под личным контролем президента Путина, который получает отчеты о ходе расследования. "Дело это громкое", у зарубежных инвесторов "возникает множество вопросов". "Но закон есть закон — его надо соблюдать",—сказал Песков. Ранееон уже заявлял, что президент в дело вмешиваться не будет.

31 мая адвокаты Калви обратились в Следственный комитет России с ходатайством разрешить их клиенту участвовать в международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня. В Baring Vostok заявили, что Калви давно зарегистрирован как участник форума.

Майкла Калви арестовали в середине февраля. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.

В марте Financial Times со ссылкой на источники писала, что руководители крупных американских компаний могут бойкотировать Петербургский международный экономический форум в связи с арестом в России основателя фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви.По этой причине от участия в мероприятии отказался посол США в России Джон Хантсман.