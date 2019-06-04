Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

По делу об убийстве в Подмосковье бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержаны двое подозреваемых. Об этом заявили в Следственном комитете России.

Называть имена задержанных ведомство отказалось, сообщив лишь, что это мужчины 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается. Следователи утверждают, что допросили по делу уже более 50 свидетелей, а также провели обыски.

Белянкин погиб 1 июня вблизи посёлка Путилково Московской области. По словам очевидцев, он вступился за двух прохожих, которых избивала толпа. Известно, что спецназовец применил травматический пистолет. Белянкина начали избивать, а затем нанесли удар ножом в область сердца. Следственный комитет придерживается схожей версии произошедшего.

Отец погибшего ранее заявил, что большинство подозреваемых в причастности к убийству уехали в Армению. Алексей Белянкин ссылался на слова следователей, которые работали на месте драки. В Следственном комитете отказались комментировать эту информацию.