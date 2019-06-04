В Рунете выступили в защиту автора YouTube-канала BadComedian

Российские блогеры выступили в поддержку автора YouTube-канала BadComedian Евгения Баженова. Накануне стало известно, что кинокомпания Kinodanz подала к нему иск на миллион рублей. Баженова обвиняют в нарушении правил цитирования в его обзоре на фильм "За гранью реальности". Сам блогер уверен, что иск связан с его критикой работ студии.

Ксения Собчак заявила, что "с ужасом" наблюдает за ситуацией. По её мнению, Баженова "прессуют за критику не очень хороших фильмов, в которые вложился Минкульт". "Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь", — заявила Собчак.

Юрий Дудь опубликовал видеообращение Баженова, процитировав его слова о том, что "все должны иметь право высказывать свое мнение".

​Комик Данила Поперечный предложил поучаствовать "в максимальном распространении" видеоролика, в котором Евгений Баженов рассказывает об иске.

В защиту BadComedian также выступили генеральный продюсер "Матч-ТВ" Тина Канделаки, продюсер и режиссёр-документалист Александр Роднянский, депутат законодательного собрания Петербурга от фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Роднянский написал, что его "сложно заподозрить в любви" к блогеру, однако "критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии".

"Скажу прямо — попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры — это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура", — заключил Роднянский

Тина Канделаки заявила о готовности купить канал BadComedian и "покрыть все возможные издержки". "Истцам же, которые так по-советски кичатся своими связями "наверху", я советую почитать про "эффект Стрейзанд". На каждый роток не накинешь платок, господа. Особенно в наше суперпрозрачное время", — написала Канделаки.

Депутат Борис Вишневский считает, что "закрыть рот критикам – это так по-медински". Он отметил, что "важно не дать создать прецедент затыкания рта".

По словам BadComedian, канал могут заблокировать, если студия Kinodanz выиграет суд и подаст жалобы на YouTube. "Попробуем всеми способами как-то всё обойти", — отметил он.

BadComedian — один из самых популярных каналов в российском сегменте YouTube. Блогер снимает обзоры на российское кино и часто выступает с критикой в адрес Министерства культуры и его главы Владимира Мединского. В общей сумме видео на канале BadComedian посмотрели более 660 миллионов раз.

Kinodanz снимала фильмы при поддержке Министерства культуры России. Помощь компании также оказывает правительство Калининградской области. При этом фильмы студии имеют невысокий рейтинг в прокате. Компания подала в суд на Евгения Баженова в январе 2018 года. Кроме компенсации от блогера требуют удаления видео с обзором.