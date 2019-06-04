Плач Вексельберга. Кто пожалеет олигарха под санкциями

Газета Financial Times опубликовала интервью с миллиардером Виктором Вексельбергом, в котором тот признался, что переживает из-за включения в санкционный список США "кризис всей жизни". Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" попал под санкции в апреле 2018 года в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки". Санкции заметно сказались на состоянии олигарха: в этом году он выбыл из первой десятки богатейших россиян журнала Forbes и теперь занимает в списке 11-е место. Ничего, кроме злорадства, большинство сетевых комментаторов по этому поводу не испытывает.

Александр Плющев

К вопросу о действенности санкций. По меньшей мере, персонально - вполне действуют

Мария Вылегжанина-Донская

Прямо сейчас каждый может пожалеть олигарха. Бесплатно

Виктор Вексельберг активно поддерживал деловые связи с США, из-за чего на него пало подозрение во вмешательстве в президентские выборы в этой стране - роль сыграло и то, что олигарх приезжал на инаугурацию Дональда Трампа, утверждает FT. Вексельберг заявил газете, что поехал просто из любопытства - хотел посмотреть на "парня, вокруг которого много шума".

Александр Морозов

Вексельберг жалуется, как санкции поломали ему жизнь, а он совершенно ни в чем не виноват, всегда был послом мира и дружбы между Россией и США и он так жалеет, что взял пригласительные билеты на инаугурацию Трампа и адвоката Коэна, "ах, - горюет Вексельберг, - если бы я разбирался в политике, если бы я не был так наивен, я никогда бы этого не сделал!..."

Михаил Соколов

Текст прекрасно характеризует ум, честь и совесть его автора. Яйца Фаберже ему не помогли.

Олег Пшеничный

Вексельберг всего лишь хотел попасть на фуршет к Трампу, а ему поломали жизнь.

Жестокие, бессердечные люди.

Александр Рыклин

Бизнесмен <...> на голубом глазу начинает уверять собеседника в том, что вообще не понимает, по какой такой причине на него ополчились правительственные структуры США. Мол, ничего предосудительного он не делал, просто сходил на инаугурацию Трампа. Так там помимо него много ребят было… И эта часть интервью выглядит уже совсем жалко и неубедительно.

Когда 6 апреля прошлого года Минфин США внес Виктора Вексельберга в санкционный список, вряд ли это известие стало для российского бизнесмена сюрпризом. Поэтому теперь, когда он говорит, что «не мог заранее предсказать попадание под санкции», г-н Вексельберг, конечно, лукавит. Вернее, просто врет, поскольку на наивного простофилю этот человек похож меньше всего. К моменту обнародования решения Минфина США г-н Вексельберг прекрасно знал, что комиссия спецпрокурора Мюллера занимается им очень плотно. Он даже сам поспособствовал ее работе — в аэропорту Нью-Йорка добровольно дал показания двум следователям из бригады Мюллера.

Сегодня уже можно констатировать: в деле о вмешательстве России в американские выборы Виктор Вексельберг — один из главных персонажей. За неделю до выборов он встречался с адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому в свое время под разными предлогами перевел, использовав кипрские офшоры, от одного до полутора миллионов долларов, по данным американской прессы. Адвокат одной из порноактрис документально подтвердил тогда, что часть этих денег пошла на улаживание конфликта Трампа с его подопечной.

Разумеется, в частных разговорах аффилированные с Кремлем эксперты по обе стороны океана говорят нынче: «Ну, предположим, какие-то русские олигархи — Вексельберг, Дерипаска, Блаватник или кто-то еще — помогли Трампу деньгами. А где здесь Путин? Кто-нибудь может доказать, что Путин приказал им поддержать Трампа»?» Нет, конечно, радостно киваем мы в ответ. Но только вряд ли найдется хоть одни вменяемый человек, включая вас, дорогие господа, кто бы искренне поверил в то, что «окучивание» кандидата на пост президента США — частная инициатива каких-то пусть и очень богатых жуликов из России.

После включения в санкционный список Виктор Вексельберг больше не может поддерживать деловые связи с американскими гражданами. Его исключили из попечительского совета Массачусеттского технологического института, и въезд в США ему запрещен. ​В интервью FT миллиардер жалуется, что раньше мир для него был полон возможностей, а теперь он чувствует себя беспомощным.

​Михаил Шнейдер

Помимо запрета на ведение бизнеса с американцами и изоляцию от американской финансовой системы, Вексельберг столкнулся еще с другой проблемой из-за санкций — он не может приехать к дочери и внуку, живущим в Нью-Йорке, пишет FT.

#доколе

Михаил Иосилевич

ну то что Вексельбергу во въезде в США отказывают - это понятно, санкции...

... а вот почему его дети в Россию не могут приехать ?

Путин детей Вексельберга запретил как хамон и сыр ? )

​Константин Калачев

Свой среди чужих, чужой среди своих. Санкции против таких людей - нечеловеческая жестокость. Бедолага не может приехать в Америку навестить ближайших родственников. У которых нет денег, чтобы приехать в Россию. Голодают и скитаются. А он мучается здесь. Звериный оскал западного мира.

водка и мельдоний

готов вселить семью Вексельберга в двушку в Подольске в обмен на их американскую недвижку

Игорь Свинаренко

В знак протеста я тоже не поеду в Штаты! Пока олигархов не перестанут форшмачить

Дмитрий Гудков

«Для меня это полный кризис в моей жизни, – признается олигарх Вексельберг. – <…> Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира… Я перевез всю свою семью в США. Я никогда не мог бы предвидеть ситуацию, в которой оказался», – говорит он о невозможности въехать в заокеанский рай. И такие слова может сейчас произнести не он один, а практически каждый первый российский «форбс». Все стремились стать частью мировой элиты, а оказались просителями под окнами первого мира. Там свет, тепло и всегдашняя елка, но у двери стоит швейцар с огненным мечом, в красном трамповском галстуке.

Со всеми своими миллиардами-триллионами, или сколько их там у него – Вексельберг внезапно оказался подпольным миллионером Корейко. Вроде и можно купить все, что пожелаешь, но в любой момент Путин может вызвать тебе доктора. И как, и куда? А главное – зачем?

Ради чего все эти деньги? Много ли человеку земли нужно, как спрашивал еще Лев Толстой. Поесть, выпить, построить дворец, купить яхту, еще дворец, еще яхту, но уже не вставляет, хочется чего-то большего. Человеком, черт побери, хочется себя почувствовать. А получается, что степеней свободы у тебя куда меньше, чем у любого из тех, у кого ни яхты, ни дворца. Этот любой может полететь, куда вздумается – а ты нет. Любой может пройти по улице без опаски – а ты нет. Любой живет себе и не думает, что завтра получит телеграмму «Грузите апельсины бочками» – а ты нервничаешь и ждешь.

Оказывается, что все, чего ты достиг в жизни, – это иллюзия, которая может лопнуть мыльным пузырем в любой момент. Что, мало у нас сажали? Вон, был Гайзер – и нету Гайзера, где он там, в какой колонии. Был Березовский – и нет Березовского, и даже не знаешь, что лучше: когда сам или когда тебя.

А все почему? Говорили ведь умные люди: ну заработал ты себе на тихую старость, обеспечил правнуков: так ведь это надо еще и сохранить. А сохранять можно только при условии, что в стране, простите, демократия. Смешное слово, призрачная штука. Разделение властей, независимый суд. И если какому-нибудь президенту придет в голову поискать денег в твоих карманах, то какой-нибудь парламент его остановит. В это надо было вкладываться, раскладывать яйца по разным корзинам.

Смолчал, когда громили СМИ? Это не только у всех нас, это у Вексельберга отобрали надежный щит. Прикинулся веткой, когда пришли за ЮКОСом – это отобрали меч. Нечаянно отвернулся, когда устроили рокировочку – расстался со шлемом. А уж когда брали Крым – тогда сам снял с себя кольчугу. И теперь дрожишь на холодном ветру, а вокруг ходят очень голодные оборотни, все как один – в погонах. И глаза их горят рубиновым светом кремлевских звезд.

Я, наверное, тоже наивен в своем всегдашнем призыве. Но и прав при этом. Каждый олигарх может прямо сейчас сделать вклад в будущее. И это не покупка недвижимости в Майами. Это поддержка развития тех самых институтов. НКО, оппозиции – потому что только они, сдержки, противовесы и гражданское общество спасут от съедения.

А оборотни все ближе, а глаза все краснее, а времени все меньше.

Виктор Шендерович

Как раз недавно один знающий человек рассказывал мне про драму Вексельберга. И как американский посол выходит из комнаты, в которую он входит. И как ни богу свечка, ни черту кочерга...

Божена Львовна Малашенко

Ну вот да, как-то так оно и выходит ))) Все логично, как говорил учитель логики на похоронах своего друга.

Виктор Буравлев

ЛАМЕНТАЦИЯ

Я – Вексельберг, я – Вексельберг,

Весь свет в моих глазах померк,

Полнейший кризис жизни

Благодаря отчизне.

Припев:

Эх, жизнь моя жестянка!

От санкций и бойкота

Живу я как поганка,

А мне летать,

А мне летать

Так в США охота!

Я россиянин, я богат,

Но ведь ни в чем не виноват,

Я с Путиным водился,

За то и поплатился.

(фу, какая гадость!)

Припев.

Комментаторы советуют Вексельбергу перевезти в Россию не только семью, но и все активы.

Владимир Федоров

Несмотря на невозможность посетить дочь и внука, их возвращение в РФ сей величайший патриот и заслуженный орденоносец не рассматривает. Вспомнил старый анекдот. "Вовочка приходит в школу и говорит учительнице:

— Марь Иванна! Я больше у вас учиться не буду — в Америку уезжаю!

— Это как, Вовочка? Почему?

— Да вот письмо пришло — мой дедушка в Америке ослеп, а у него ферма, два завода, пятнадцать магазинов ... Трудно ему, надо помогать.

— А ты напиши дедушке, чтобы продал все, деньги в "Советский фонд мира" перевел, а сам сюда приехал. А мы над ним всем классом шефство возьмем...

— Марь Иванна, в письме ясно написано — дедушка ослеп, а не <свихнулся>"!

Алексей Фирсов

Надрыв и слом - персональная стратегия не удалась. Вексельберг говорит о несправедливости, о том, что он не может видеть своих родственников в США.

Причина кризиса, на мой взгляд, не в санкциях, а в постановке целей. Что такое «человек мира»? Абстракция. Выросший на Урале бизнесмен не смог стать глобальной личностью, а про Урал думать уже скучно. Глобальная личность описывается как возможность перемещаться по миру и покупать активы в любой его точке. Но это - чистые функции. Здесь нет ценностей, нет культурного пласта. Человек мира грезит об абсолютной свободе и зависает в стратосфере.

Причины своих неудач Вексельберг видит в трёх факторах: российском происхождении, богатстве и знакомстве с Путиным. Три фактора по своему весу не малы, но они не дали ему приращения, ещё и мировой свободы. Это логика человека, который полагает, что каждый шаг должен давать новое приращение. Но бывает и по-другому - мир не обязан давать все больше, раз именно с ним начинаешь иметь дело. Да и нет никакого мира, а только ракурсы, фрагменты, которые мы от случая к случаю выбираем.

Неудачный визит на инаугурацию Трампа вызвал подозрение американского Минфина, но какой глубинный мотив попасть на инаугурацию? Тщеславие, лоббизм, жажда «все больше мира».

Есть альтернатива: поставить себе цель стать российским предпринимателем. Взять на себя все издержки, риски, бонусы профессии. Сыграть и в такую игру. Она, кстати, более содержательна.

Светлана Иноземцева

Бедные олигархи) не завидую - когда привык к мировой цивилизации - наверное стремно быть запертым в самом лучшем красном уголке колхоза с сушками , сгущенкой и самоваром

О возможных последствиях публикации в FT рассуждает телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ:

Для России такие заявления чреваты потерей собственности. Слабых в Москве не любят.

Учитывая, что в последние годы Вексельберг меняет покровителей чаще, чем перчатки. И обязан слишком большому количеству силовиков и посредников - его будущее в Трансферте под серьезным ударом.

Интервью в FT это сигнал заинтересантам в Москве и на Западе - олигарх самоопределяется и готов к торгу. В обмен на любые гарантии.

Кстати, завтра Вексельберг встретится с Президентом.