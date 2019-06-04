Жителю Орска заплатят 100 тысяч рублей за смерть брата в СИЗО

Суд в Оренбурге присудил 100 тысяч рублей брату жителя Орска, которого в 2013 году до смерти забили сотрудники следственного изолятора. Евгений Ткачук требовал взыскать с Федеральной службы исполнения наказаний три с половиной миллиона рублей за смерть родственника, уточняет правозащитная организация "Комитет против пыток".

Защита намерена обжаловать решение суда. Адвокат подчёркивает, что размер компенсации не соответствует тяжести страданий, перенесенных Евгением Ткачуком.

Ранее мать погибшего также требовала от ФСИН три с половиной миллиона. Ей в октябре 2018 года присудили 500 тысяч рублей. В марте того же года суд в Орске вынес приговор двоим обвиняемым. Сотрудник СИЗО Евгений Шнайдер получил два года, Виталий Симоненко – четыре года колонии.

О смерти Владимира Ткачука в следственном изоляторе Орска стало известно в сентябре 2013 года, уголовное дело возбудили спустя полгода. Правозащитники шесть раз обжаловали постановления следователей о невозможности установить виновных. Следствие утверждало, что Ткачук получил травмы, когда ему на голову упала доска. Экспертиза же установила, что задержанного перед смертью били по голове.