В Москве задержали друга погибшего спецназовца ГРУ Белянкина

В Москве полиция задержала друга Никиты Белянкина – погибшего в Подмосковье спецназовца ГРУ. Иван Шухов проводил у посольства Армении одиночный пикет. Он требовал от страны выдать подозреваемого в убийстве друга. Видео задержания Шухова опубликовало издание "Царьград".

О том, что к преступлению могут быть причастны граждане Армении, ранее заявил отец Белянкина. По его словам, эту информацию он получил от следователей, которые работали на месте убийства. Они якобы рассказали, что часть участников драки, в которой погиб спецназовец, уже покинули Россию и находятся в Армении.

Белянкин погиб 1 июня вблизи посёлка Путилково Московской области. По словам очевидцев, он вступился за двух прохожих, которых избивала толпа. Известно, что спецназовец применил травматический пистолет. Белянкина начали избивать, а затем нанесли удар ножом в область сердца. Следственный комитет задержал двоих подозреваемых. Называть их имена ведомство отказалось, сообщив лишь, что это мужчины 1977 и 1982 годов рождения.

Бывший ефрейтор Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Один из друзей погибшего рассказал, что контракт Белянкина с Министерством обороны закончился 10 месяцев назад. Бывший боец спецназа собирался пойти работать в МЧС или устроиться в ОМОН.