Украинское издание theБабель нашло чёрнокожего ликвидатора чернобыльской катастрофы. Сериал HBO "Чернобыль" был раскритикован только за белых актёров, но критику заявили, что актёр с другим цветом кожи в историческом сериале смотрелся бы недостоверно.

Британская сценаристка Карла Мери написала твит, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль", потому что в нём нет темнокожих актеров. На комментарии о том, что в СССР было мало чёрнокожих жителей она ответила, что актёры HBO не говорят по-русски, но это не мешает им смотреться достоверным, значит не помешал бы и другой цвет кожи.

Запись Мери была высмеяна российскими СМИ. Телеканал "Царьград" назвал её реакцию "абсурдными возмущениями". "Газета.ру" опубликовала текст о ситуации с подзаголовком "Идиотизм в чистом виде". МК сообщала, что сценаристка вызвала "негодование в социальных сетях". Часть ответов на свой комментарий Мери посчитала расистскими, она удалила твит.

Украинское издание theБабель нашло чёрнокожего ликвидатора чернобыльской катастрофы. Игорь Хиряк был призван на срочную службу в 1985 году, солдаты его части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 по ноябрь 1990 года. К 30-летию Чернобыльской катастрофы он выложил фотографии из зоны ликвидации катастрофы в свой ВК, сейчас он живёт в Череповце. На сообщения издания не ответил.