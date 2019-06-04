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Журналисты нашли чернокожего ликвидатора-чернобыльца. Сериал HBO критиковали за только белых актёров  

Игорь Хиряк

Украинское издание theБабель нашло чёрнокожего ликвидатора чернобыльской катастрофы. Сериал HBO "Чернобыль" был раскритикован только за белых актёров, но критику заявили, что актёр с другим цветом кожи в историческом сериале смотрелся бы недостоверно.

Британская сценаристка Карла Мери написала твит, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль", потому что в нём нет темнокожих актеров. На комментарии о том, что в СССР было мало чёрнокожих жителей она ответила, что актёры HBO не говорят по-русски, но это не мешает им смотреться достоверным, значит не помешал бы и другой цвет кожи.

Запись Мери была высмеяна российскими СМИ. Телеканал "Царьград" назвал её реакцию "абсурдными возмущениями". "Газета.ру" опубликовала текст о ситуации с подзаголовком "Идиотизм в чистом виде". МК сообщала, что сценаристка вызвала "негодование в социальных сетях". Часть ответов на свой комментарий Мери посчитала расистскими, она удалила твит.

Украинское издание theБабель нашло чёрнокожего ликвидатора чернобыльской катастрофы. Игорь Хиряк был призван на срочную службу в 1985 году, солдаты его части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 по ноябрь 1990 года. К 30-летию Чернобыльской катастрофы он выложил фотографии из зоны ликвидации катастрофы в свой ВК, сейчас он живёт в Череповце. На сообщения издания не ответил.

  • Мини-сериал HBO "Чернобыль" выходил с 6 мая по 3 июня 2019 года. Согласно рейтингу в базе данных IMDB, зрители посчитали его одним из лучших сериалов в истории телевидения.

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