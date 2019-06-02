Взгляни в глаза чудовищ. Эфир в 19.05

Главные достоинства мини-сериала Чернобыль: достоверность воспроизведения бытовых деталей времен позднего социализма, героизм простых людей, косность партийной машины. Научная ценность сериала: можно ли во всем доверять изложенным в нем фактам? Фигуры главных героев, подлинных и вымышленных.

В каком жанре (хоррор, фильм-катастрофа) снят фильм? Почему его создатели предлагают считать его исторической хроникой? На какие свидетельства и документы опирались сценаристы? Герои книги Светланы Алексиевич “Чернобыльская молитва” на экране.

Зачем тема Чернобыля понадобилась американскому развлекательному каналу и сценаристу комедий? Как появилась международная команда создателей фильма? Почему такой сериал невозможен в современной России?

Обсуждаем с журналистом, фотографом Викторией Ивлевой, автором фотографий из 4 реактора Чернобыльской АЭС (главная премия World Press Photo 90-го года). В записи журналист Татьяна Малкина, ликвидатор Вячеслав Гришин, председатель объединения “Союз Чернобыль”.

Ведет программу Елена Фанайлова

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