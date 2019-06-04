Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 1,6 миллиона евро родственникам 20 жителей Чечни и Ингушетии, пропавших в начале 2000-х годов в ходе по 2005 год во время спеоперации федеральных российских войск в Чечне. Об этом говорится в трёх решениях суда, вынесенных во вторник, 4 июня.

В жалобах отмечалось, что люди пропадали на территориях, которые контролировались российскими военными, и это часто происходило после того, как их забирали люди в военной форме.

Суд посчитал, что в отношении заявителей нарушены права граждан на жизнь, свободу, неприкосновенность, получение правовой защиты и защиту от пыток.

Аналогичное решение суд уже принимал в декабре прошлого года — тогда компенсации получили родственники 17 пропавших человек.