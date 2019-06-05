США заявили о "небезопасном" перехвате Су-35 американского самолёта

Российский истребитель Су-35 4 июня трижды за три часа перехватил американский разведывательный самолет Р-8А "Посейдон", летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом сегодня сообщает шестой флота США. Второй по счету перехват американские военные определили как "небезопасный".

Российский Су-35 пролетел на большой скорости прямо перед американским самолетом, в результате экипаж ощутил волну турбулентности. Это поставило под угрозу жизнь пилотов, заявили в пресс-службе ВМС США.

Американские военные подчеркнули, что не провоцировали российский истребитель, а действия России в международном воздушном пространстве назвали "безответственными".

В Министерстве обороны России не комментировали произошедшее.

За последние годы в Чёрном море, на Балтике, в Сирии и в других местах произошли многочисленные опасные сближения между самолетами России и НАТО.