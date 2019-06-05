США заявили о "небезопасном" перехвате Су-35 американского самолёта

Российский истребитель Су-35 4 июня трижды за три часа перехватил американский разведывательный самолет Р-8А "Посейдон", летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом сегодня сообщает шестой флота США. Второй по счету перехват американские военные определили как "небезопасный".
Российский Су-35 пролетел на большой скорости прямо перед американским самолетом, в результате экипаж ощутил волну турбулентности. Это поставило под угрозу жизнь пилотов, заявили в пресс-службе ВМС США.
Американские военные подчеркнули, что не провоцировали российский истребитель, а действия России в международном воздушном пространстве назвали "безответственными".
В Министерстве обороны России не комментировали произошедшее.
За последние годы в Чёрном море, на Балтике, в Сирии и в других местах произошли многочисленные опасные сближения между самолетами России и НАТО.
- В январе прошлого года российский военный самолет Су-27 пролетел в двух метрах от самолета наблюдения ВМС США в международном воздушном пространстве над Чёрным морем.
- В ноябре 2017 года российский истребитель Су-30 совершил "небезопасный перехват" самолета военно-морского флота США P8-A "Посейдон". При этом инциденте российский самолет пролетел перед американским самолетом, вызвав сильную турбулентность и вынудив самолет США отклониться на 15 градусов, заявили официальные лица США.
- В апреле 2014 года два российских истребителя совершили опасный облет американского эскадренного миноносца.
- В Министерстве обороны России нарушения при перехвате отрицали.