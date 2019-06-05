Экологи "Зелёного патруля" назвали самые грязные регионы России

Общественная организация "Зелёный патруль", по итогам весеннего мониторинга экологии в России, назвала самые грязные регионы. Это - Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. Самыми чистыми,согласно данным экологов, стали Тамбовская область, Алтайский край, республика Алтай и Белгородская область, передает РИА Новости.
Тамбовская область и Алтайский край уже не первый год возглавляют рейтинг регионов с самой благополучной экологической обстановкой.
При составлении рейтинга специалисты учитывали,в том числе экологические новости о конкретном регионе.
Как отметил директор "Зеленого патруля" Роман Пукалов, весной этого года жалобы продолжали поступать из Приморья, Иркутской и Самарской областей, Бурятии, а также из многих городов Урала и Кемеровской области.
Одной из главных проблем экологи назвали то, что регионы не могут запустить мусорную реформу и прибегают к имитации сортировки и переработки отходов, продолжая вывозить их на старые полигоны и строить новые.
- В Подмосковье "мусорный бунт" продолжается уже полтора года. Власти преследуют активистов, у них проводят обыски, заводят административные и уголовные дела. Такая же ситуация складывается и на станции Шиес в Архангельской области, где с июля 2018 года идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10,5 миллиона тонн бытовых отходов. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.
- В феврале жители 30 российских регионов вышли на экологические акции под общим лозунгом "Россия не помойка".
- Согласно данным опроса Всероссийского центра общественного мнения, россияне считают самыми острыми экологическими проблемами загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), низкое качество водопроводной воды (6%).
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