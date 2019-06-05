Экологи "Зелёного патруля" назвали самые грязные регионы России

Общественная организация "Зелёный патруль", по итогам весеннего мониторинга экологии в России, назвала самые грязные регионы. Это - Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. Самыми чистыми,согласно данным экологов, стали Тамбовская область, Алтайский край, республика Алтай и Белгородская область, передает РИА Новости.

Тамбовская область и Алтайский край уже не первый год возглавляют рейтинг регионов с самой благополучной экологической обстановкой.

При составлении рейтинга специалисты учитывали,в том числе экологические новости о конкретном регионе.

Как отметил директор "Зеленого патруля" Роман Пукалов, весной этого года жалобы продолжали поступать из Приморья, Иркутской и Самарской областей, Бурятии, а также из многих городов Урала и Кемеровской области.

Одной из главных проблем экологи назвали то, что регионы не могут запустить мусорную реформу и прибегают к имитации сортировки и переработки отходов, продолжая вывозить их на старые полигоны и строить новые.