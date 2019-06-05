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Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию "Удар" на выборах

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко предложил недавно вернувшемуся на Украину бывшему губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили возглавить его партию "УДАР" на внеочередных парламентских выборах. В видеообращении в Фейсбуке Кличко заявил, что готов "подставить политическое плечо" Саакашвили, так как его партии "Движение новых сил" созданы препятствия для участия в выборах.

При этом, по словам Кличко, сам он останется лидером партии "УДАР" и мэром Киева.

Михаил Саакашвили приехал в Киев 29 мая, на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении ему украинского гражданства. Тогда же возглавляемая Саакашвили партия - "Движение новых сил" - сообщила, что намерена участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.

Однако лидер партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков, отметил, что Саакашвили не может баллотироваться в народные депутаты от какой либо партии, так как для участия в парламентских выборах он должен был прожить пять лет на территории Украины. Однако это ограничение не лишает политика права возглавлять какую-либо партию.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля 2019 года.

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