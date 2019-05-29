Михаил Саакашвили возвращается в Киев. Прямая трансляция

Партия бывшего президента Грузии и главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили объявила о намерении принимать участие во внеочередных парламентских выборах. Об этом заявил лидер украинского "Движения новых сил" Давид Сакварелидзе. Саакашвили прилетел в киевский аэропорт "Борисполь" на следующий день после решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему гражданство.

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Украинский паспорт политика был аннулирован в июле 2017 года президентом Петром Порошенко. Это было сделано через несколько месяцев после того, как Саакашвили был уволен с поста главы Одесской облгосадминистрации. Основанием для такого решения стали выводы Комиссии по вопросам гражданства, которая выяснила, что при оформлении документов Саакашвили предоставил ложные сведения о том, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами. При этом было известно, что до получения гражданства Украины экс-президент был заочно арестован на территории Грузии. Решение об аннулировании его паспорта было принято, когда Саакашвили находился за границей. Политик считал это нарушением Конституции Украины и международного права. При помощи своих сторонников в сентябре 2017 года ему удалось пересечь границу, но потом его выдворили на территорию Польши с запретом на въезд в течение трех лет.

Документ для возвращения в страну Саакашвили получил в посольстве Украины в Варшаве и уже опубликовал его фотографию у себя в Фейсбуке, а 28 мая в интервью украинской службе Радио Свобода рассказал, чем собирается заниматься после возвращения:

хочу съесть борщ с пампушками и посмотреть на новый мост в Киеве

– У меня есть небольшой домик моей семьи под Киевом. У меня много близких и друзей в Украине и в Киеве. Я влюблен в Одессу. Почему вы не допускаете, что у меня могут быть очень человеческие эмоции и я просто хочу домой. Украина для меня почти такой же дом, как Грузия. Много лет моей жизни посвящены Украине. И это мой приоритет. Когда меня схватили и отправили в Польшу, я оставил все свои вещи. Я сейчас путешествую по разным странам, но нет никакой другой родной страны для меня в Европе кроме Украины и Грузии. Поэтому я возвращаюсь домой, а там посмотрим. Я буду проводить консультации, буду общаться с людьми, но сейчас меня переполняют обычные человеческие чувства, чувство благодарности к людям, которые меня поддержали и президенту, который быстро сделал это возможным. Вот и все. Еще я хочу съесть борщ с пампушками и посмотреть на новый мост в Киеве.

– Как вы оцениваете решение о вашем возвращении?

мне кажется, что Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие себе представляют

– В первую очередь я хочу сказать, что, когда меня лишили гражданства, это был трусливый шаг недостойного президента, а когда мне вернули гражданство, – это был шаг смелого и достойного президента. По этой причине мне кажется, что Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие себе представляют. Я в этом уверен, так как слежу за его первыми шагами. Они вызывают во мне надежду. Мне также импонирует то, что он делает. Во-вторых, что касается меня лично, я могу сказать, что сейчас это не главное, ведь сейчас на политическую арену выходит новое молодое поколение украинских политиков, им необходимо быть успешными, и если я смогу своими советами или другими действиями помочь им, – то я готов. Что же касается моей партии, то состоялся ее рейдерский захват министром юстиции Украины Павлом Петренко, полномочия которого не закончились. Они нашли в Киеве какого-то человека, который поменял документы, и перерегистрировали на него партию. В общем, типичное рейдерство старой эпохи. Надеюсь, что эпохи минувшей. Но этот человек – Павел Петренко – все еще остается в министерстве, поэтому будет сложно регистрировать партию тогда, когда рейдер принимает решения, а в судах находятся эти бандиты. И вообще я считаю, что <партия Владимира Зеленского> "Слуга народа" наберет сейчас большинство в Верховной Раде и это будет факт, который пойдет на пользу, потому что люди хотят убрать большинство старых политиков, и это абсолютно нормальное легитимное желание, потому что они устали.

Действовать нужно сейчас и действовать незамедлительно

Я хочу еще раз подчеркнуть, что у меня нет никаких личных профессиональных амбиций, но абсолютно решающим для меня является стремление, чтобы Украина была успешной, потому что мы не можем упустить третий шанс. Первый у нас появился после первого Майдана, более кровавый, и, к сожалению, связанный с войной, – после второго Майдана, а сейчас третий – электоральная революция – и мы все должны сейчас сделать всё, чтобы не потерять этот шанс.

Я уже не так молод, и я не хочу дожить до старости и продолжать говорить: "Украине нужно еще что-то сделать, чтобы использовать четвертый шанс, пятый шанс, шестой…" Нет! Действовать нужно сейчас и действовать незамедлительно. Только что Всемирный банк сделал прогноз, что Украина будет на уровне Польши через 50 лет. Какие 50 лет? Уважаемые, вы что – шутите? Это не вариант. Нам надо двигаться очень быстрыми темпами.

Я надеюсь, что найдется новый, молодой энергичный премьер-министр. Это во-первых. Я надеюсь, что у меня будет возможность поговорить с господином Зеленским. Я действительно очень долго болел за него. К слову, был даже уверен, что он победит на выборах задолго до этих выборов. Почему? Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы знать, как украинцы хотели все изменить.

– Расскажите, пожалуйста, как происходила процедура возвращения вам гражданства. Это была инициатива команды Владимира Зеленского?

– Я просто отправил письмо в администрацию президента, не рекламируя этот свой шаг, про него я вообще ничего не говорил. Я просто читал новости и теперь очень рад, что одно из первых решений избранного президента было возвращение мне гражданства. Это тоже показывает его приоритеты и это дает мне надежду на лучшее будущее, а также на то, что будут сделаны другие решительные шаги. А это решительный шаг. Это непросто. Я уверен, что в Украине есть множество людей, которые не хотели бы меня видеть в Украине. Поэтому если президент Зеленский решился на этот шаг – это показывает, что у него есть характер. И это самая лучшая часть сегодняшней истории.

– Как вы относитесь к первым назначениям президента Зеленского. Например, к его решению назначить Андрея Богдана главой своей администрации, хотя он подлежит люстрации?

Не кумовство, не непотизм, не "я – тебе, ты – мне". Нет. Конкурс, конкурс и только конкурс

– Думаю, что необходимо – и рано или поздно так произойдет – вообще упразднить должность главы администрации президента, потому что на этом посту сделать что-то просто невозможно, эта должность годится только если ты хочешь заработать денег. Но я не думаю, что сейчас назначения имеют именно этот мотив. Это во-первых. Во-вторых, я сделал конкурс на все посты, и мне кажется, что конкурс – это единственный правильный путь выбора новых людей. Не кумовство, не непотизм, не "я – тебе, ты – мне". Нет. Конкурс, конкурс и только конкурс.

Я уже как минимум два года говорю о новых технологиях, о государстве в смартфонах, что очень четко сформулировал господин Зеленский. И о конкурсах он говорит. Очень много вещей он говорит, которые мне близки. Я очарован, что они делают все то, о чем я всегда мечтал. И мне кажется, что это неслучайно. Это реально хорошо подкованная команда, это не какие-то люди, которые вообще не понимают, куда они попали. Они точно знали, куда шли. Или как минимум президент Зеленский точно знал. И это шанс для Украины. Окно возможностей. Нельзя позволить закрыть его. Нужно впустить воздух, новую энергию, новых людей, новый административный центр. Все должно измениться, потому что старое никуда не годится. Когда я вижу старые лица на конкурсах – это смешно. Господин Зеленский обещал украинцам, что мы не будем плакать, а если останутся старые лица – мы будем плакать. Чтобы мы не плакали – нужно очень быстро избавиться от них, как можно быстрее, – рассказывает Михаил Саакашвили.

Украинский политолог и социологи, профессор политологии Киево-могилянской академии Алексей Гарань считает, что возвращение Саакашвили связано с грядущими внеочередными выборами: в мажоритарных округах, где партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" имеет большие шансы на успех, чем партия Владимира Зеленского "Слуга народа":

– Как вы оцениваете решение украинского президента вернуть Михаилу Саакашвили гражданство?

– С юридической точки зрения это можно и оправдывать, но мне комментировать эту область сложно. С политической точки зрения мне кажется, что возвращение Саакашвили в Украину – это дестабилизирующий фактор. Когда-то были связанные с его фигурой надежды, что он действительно сможет присоединиться к команде реформ и делать реформы, но в Украине он ничего не продемонстрировал. Вместо этого были достаточно голословные заявления, скандалы, нарушение положений о госслужбе, когда он занимался критикой правительства, пребывая на государственной должности. Это и нарушение законов, когда он прорывался через границу Украины, не имея права ее пересекать, это и попытки организации и проведения массовых акций. Это все играло дестабилизирующую роль. То есть, Саакашвили не показал себя как конструктивный политик.

– Каковы политические перспективы Михаила Саакашвили?

Саакашвили будут использовать для скандалов и для критики Порошенко и его партии

– У его политической силы нет перспектив, потому что не было их даже в тот период, когда он был в Украине. Он пытался создать Движение демократических сил, но оно, согласно социологическим исследованиям, не преодолевало трехпроцентный барьер. Поэтому самостоятельных перспектив у него нет. Но теоретически он может пойти по мажоритарке или присоединиться к какой-либо политической силе. На данном этапе я думаю, что его роль в украинской политике достаточно маргинальна. Если его будут использовать, то, скорее всего, его будут использовать для скандалов и для критики Порошенко и его партии.

– Зачем это нужно действующему президенту? Порошенко ушел с поста президента, были переданы полномочия…

– Потому что команда Зеленского сейчас сделала ряд популистских шагов, которые могут быть очень популярны у избирателей. Но указ о роспуске Верховной Рады очень сомнителен с точки зрения юридической легитимности. Зеленский объявляет войну как бы всему парламенту: весь парламент тупой, а я хороший. И это будет основная линия в ходе предвыборной кампании, и популисты могут подыграть. Далее, произошло нарушение закона о люстрации: главой администрации президента был назначен Андрей Богдан [по закону "Об очищении власти" подлежащий люстрации – РС]. Критика в отношении Зеленского нарастает, и она будет со стороны тех сил, которые пойдут на выборы, в том числе со стороны партии Порошенко. Поэтому почему бы ни использовать Саакашвили против Порошенко? Проблема Зеленского состоит в том, что основной упор, судя по всему, будет сделан на список его партии. Но в мажоритарных округах у Порошенко шансы выше. Ну, вот и будут использованы средства для того, чтобы ослабить позиции Порошенко, а для этого Саакашвили вполне подходит, – считает политолог Алексей Гарань.

Возвращение Саакашвили в Украину уже прокомментировали в соцсетях многие блогеры, политики и политологи. Эксперты сходятся во мнении, что возвращение Саакашвили связано с необходимостью создать противовес во время предвыборной кампании. "Порошенко придется отвлекаться и тратить силы на Саакашвили", – пишет политолог Алексей Минаков, а политический комментатор Александр Мусиенко прогнозирует, что Саакашвили предложат пост премьер-министра. "То, что Президент Зеленский не боится критики в свой адрес со стороны Саакашвили – оцениваю позитивно", – считает депутат украинского парламента Антон Геращенко.