МВД Екатеринбурга попросило журналиста удалить фото полицейского

Управление МВД Екатеринбурга попросило шеф-редактора издания Znak.com Дмитрия Колезева удалить из личного инстаграма фотографию сотрудника полиции Евгения Крюкова, в оскорблении которого обвиняют участника акции против строительства храма на месте сквера.В противном случае в МВД пообещали обратиться в суд.
Как написал Колезев в своем телеграм-канале, в ведомстве заявили, что сотрудник полиции не давал разрешения журналисту на публикацию фото. Колезеву также позвонил сам Крюков и попросил либо удалить фотографию, либо "как-то закрыть лицо".
Шеф-редактор отказался удалять фотографию. "Получается, он потерпевшим готов быть, а к публичности не готов. Нужно знать всех своих героев", - заявил Колезев, отметив, что речь идет об оскорблении сотрудника полиции, на котором не было формы и каких-то опознавательных знаков.
Ранее Следственный комитет возбудил первое уголовное дело об оскорблении представителя власти в отношении участника протеста против строительства храма в Екатеринбурге Станислава Мельниченко. По версии следствия, вечером 14 мая Мельниченко "публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты" в адрес специалиста отдела по связям со СМИ городского отделения полиции Евгения Крюкова. Ранее суд оштрафовал Мельниченко на 12 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сам Мельниченко заявлял, что в акции не участвовал, а просто находился рядом.
- В середине мая в Екатеринбурге проходили протесты против возведения православного собора на месте сквера при городском Театре драмы. Они привели к столкновениям участников митингов с полицией и охраной стройки. Были задержаны и арестованы десятки человек, участники акций жаловались на применение насилия со стороны полиции.
- Спустя несколько дней протестов президент России Владимир Путин предложил провести в городе опрос о строительстве храма. После этого работы в сквере остановили. По результатам опроса, проведенного властями Екатеринбурга , в пятёрку наиболее популярных предложений вошёл и сквер у Театра драмы, но только при условии уменьшения размеров храма.
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