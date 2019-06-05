МВД Екатеринбурга попросило журналиста удалить фото полицейского

Управление МВД Екатеринбурга попросило шеф-редактора издания Znak.com Дмитрия Колезева удалить из личного инстаграма фотографию сотрудника полиции Евгения Крюкова, в оскорблении которого обвиняют участника акции против строительства храма на месте сквера.В противном случае в МВД пообещали обратиться в суд.

Как написал Колезев в своем телеграм-канале, в ведомстве заявили, что сотрудник полиции не давал разрешения журналисту на публикацию фото. Колезеву также позвонил сам Крюков и попросил либо удалить фотографию, либо "как-то закрыть лицо".

Шеф-редактор отказался удалять фотографию. "Получается, он потерпевшим готов быть, а к публичности не готов. Нужно знать всех своих героев", - заявил Колезев, отметив, что речь идет об оскорблении сотрудника полиции, на котором не было формы и каких-то опознавательных знаков.

Ранее Следственный комитет возбудил первое уголовное дело об оскорблении представителя власти в отношении участника протеста против строительства храма в Екатеринбурге Станислава Мельниченко. По версии следствия, вечером 14 мая Мельниченко "публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты" в адрес специалиста отдела по связям со СМИ городского отделения полиции Евгения Крюкова. Ранее суд оштрафовал Мельниченко на 12 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сам Мельниченко заявлял, что в акции не участвовал, а просто находился рядом.