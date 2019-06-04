Участника протестов в Екатеринбурге подозревают в оскорблении полицейского

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье об оскорблении власти в отношении участника протестов против строительства храма в Екатеринбурге Станислава Мельниченко. Об этом сообщает "Апологии протеста".

По версии следствия, вечером 14 мая Мельниченко "публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты" в адрес специалиста отдела по связям со СМИ городского отделения полиции Евгения Крюкова.

Ранее суд оштрафовал Мельниченко на 12 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Он стал первым участником акций в Екатеринбурге, проходящим по этой статье. Мельниченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В разговоре с "ОВД-Инфо" Мельниченко заявлял, что в акции не участвовал, а просто находился рядом. Он также рассказал, что 18 мая его возили в главное управление МВД Екатеринбурга, где сотрудница полиции пыталась заставить его согласиться с протоколом, в котором он указан как участник акции. Полицейские также требовали от Мельниченко признаний в том, что во время митинга он ругался матом.

В середине мая в Екатеринбурге проходили протесты против возведения православного собора на месте сквера при городском Театре драмы. Они привели к столкновениям участников митингов с полицией и охраной стройки. Были задержаны и арестованы десятки человек, участники акций жаловались на применение насилия со стороны полиции.