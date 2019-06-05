Обвиняемых по делу "Нового величия" внесли в список террористов

Обвиняемые по делу "Нового величия" внесены в список террористов и экстремистов, который составляет российская финансовая разведка — Росфинмониторинг. Это произошло ещё в апреле. Внимание на это обратил телеграм-канал "Маховик политических репрессий".

В реестр попали девять из десяти обвиняемых по делу, кроме Дмитрия Полетаева: Анна Павликова, Мария Дубовик, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов и Максим Рощин.

Согласно закону, у попавших в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга будут заблокированы все счета, они также не смогут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

Предполагаемые участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них сейчас находятся в следственном изоляторе, остальные под домашним арестом. Анне Павликовой в момент ареста было 17 лет, несколько месяцев она провела в СИЗО.

При этом обвинение строится на показаниях трёх человек, один из которых, как утверждается, был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ. Согласно материалам дела, "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.