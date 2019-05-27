В Москве начался процесс по делу "Нового величия"

Люблинский районный суд Москвы начал в понедельник рассматривать дело "Нового величия". На скамье подсудимых - восемь человек, это Мария Дубовик, Анна Павликова, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Максим Рощин, Петр Карамзин, Сергей Гаврилов и Дмитрий Полетаев. Их обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации "Новое величие", которая, по данным следствия, планировала насильственное свержение власти. Правозащитники считают их жертвами полицейской провокации.

Предполагаемые участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них сейчас находятся в СИЗО, остальные под домашним арестом. Анне Павликовой в момент ареста было 17 лет, несколько месяцев она провела в СИЗО.

При этом обвинение строится на показаниях трёх человек, один из которых, как утверждается, был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ. Согласно материалам дела, "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.

По данным "Медиазоны", на допросе в январе 2019 года "Руслан Д." сообщил следствию, что "радикально настроенные группы населения" и правозащитники якобы развернули против него травлю, называя агентурным сотрудником ФСБ. По его словам, в соцсетях призывали за вознаграждение распространить его личные данные, место жительства и работы, поэтому он попросил оставить его засекреченным свидетелем. Сам свидетель причастность к ФСБ отрицает.

29 апреля 2019 года по делу "Нового величия" суд приговорил Павла Ребровского к двум годам и пяти месяцам колонии. Ранее приговор был вынесен Рустаму Рустамову, он приговорён к полутора годам колонии условно. Оба они признали вину и пошли на сделку со следствием.