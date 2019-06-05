Freedom House указала на ухудшение в мире ситуации со свободой слова

Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о состоянии свободы слова в мире. Его авторы отмечают, что в авторитарных режимах появляются всё новые методы борьбы с инакомыслием.

В случае с Россией критике подвергаются прежде всего попытки властей заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. Власти "продолжают закручивать гайки в отношении голосов сопротивления, поскольку любая попытка нарушить их господство в СМИ может раскрыть нарушения", – считают в организации. Ситуацию усугубляет тот факт, что только четверть россиян доверяют журналистам, отметили во Freedom House.

Отдельная часть доклада посвящена политике властей Китая. По мнению представителей организации, в КНР пытаются улучшить представления о стране путём всемирной информационной кампании. Эта кампания якобы заключается в распространении в том числе ложной информации об отсутствии нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Во Freedom House полагают, что тенденция к ухудшению ситуации со свободой слова в мире касается не только авторитарных режимов, но и демократий. Эксперты ссылаются на примеры Венгрии и Сербии, где власти под разными предлогами якобы ограничивают деятельность оппозиционных медиа.

Во Freedom House также обеспокоены ситуацией в США – в основном, из-за формы общения со СМИ президента Дональда Трампа. Конституция США предоставляет журналистам сильные гарантии независимости, но заявления президента ускоряют процесс потери доверия граждан к медиа, считают в организации.