Группа "Ленинград" выпустила клип про встречу с Иисусом

Группа "Ленинград" выпустила новый клип на песню "i_$uss". Премьера ролика состоялась на YouTube 4 июня.

Перед началом видео авторы разместили предупреждение, в котором говорится, что клип "не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлен на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы". А заканчивается дисклеймерфразой: "клип — сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов".

По сюжету клипа три девушки принимают наркотический препарат и отправляются в ночной клуб. Там одна из них влюбляется в молодого человека похожего на Иисуса Христа ивесь вечер ей являются библейские образы – вода превращается в вино, в печенье для гадания главная героиня находит фразу "Встань и иди". В клипе встречается аллюзия на дьявола и непорочное зачатие.

Меньше чем за сутки клип набрал больше 800 тысяч просмотров.

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов назвал новый клип группы "Ленинград""бездарной выходкой" и "антирусским искусством". Ранее Милонов называл творчество Сергея Шнурова "наглядным примером культурного вредительства" и "отрыжкой пивника".

Сергей Шнуров является членом Общественного совета Комитета Госдумы по культуре.

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году. В марте её лидер Сергей Шнуров объявил о прощальном туре . В 2008-м Шнуров уже объявлял о распаде коллектива, но в 2010 году возродил его. Группа выпустила 19 студийных и шесть концертных альбомов и поставила рекорд среди российских групп по посещаемости одного концерта, собрав в 2018 году 65 тысяч зрителей на стадионе "Санкт-Петербург".