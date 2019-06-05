"Жизни, брошенные в топку". Зрители обсуждают сериал "Чернобыль"

Телеканал HBO завершил показ пятисерийного мини-сериала "Чернобыль" (Chernobyl), посвященного аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. После четвертой серии рейтинг сериала на сайте IMDb достиг рекордных 9,7 баллов из 10, обогнав "Игру престолов" (Game of Thrones, 9,4 балла) и "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 9,5). Выход каждой из серий сопровождался в соцсетях волной восторженных постов и стал для многих поводом вспомнить события 1986 года или впервые заинтересоваться ими. Создателям сериала удалось с пугающей достоверностью воспроизвести советскую реальность; те, кто ее застал, потрясены уровнем внимания к деталям в кадре и недоумевают, каким образом иностранцы смогли настолько точно передать атмосферу позднего СССР.

​Анна Качкаева

"Чернобыль" - отличная драма-катастрофа со всеми коллизиями экстремального выбора, когда еще и физически ощущаешь ад неощущаемой радиации...И как все-таки у "них" получается так правдоподобно про "нас"

Михаил Идов

У меня во второй серии прямо помутнение случилось на конкретном кадре, в котором куча "скорых" подъезжают к больнице. Потому что это с одной стороны как бы модный голливудский постановочный экшн-кадр, а с другой стороны в нем абсолютно все *настоящее*. А мы привыкли, что может быть либо одно, либо другое. Но никак не оба.

Александр Воронов

А еще насчет помутнения пронимает момент с колонной автобусов, которая приезжает эвакуировать людей. Это не просто исторически верные ЛАЗы, на них белые госномера, которые начали выдаваться только на рубеже 80-х (до этого выдавали черные). При этом на номерах литера КХА, что реально соответствует номерам Киевской области УССР.

Илья Красильщик

Мне вот непонятно (в смысле правда не понимаю, как это возможно), как они настолько идеально воссоздали среду, в которой никогда не жили. <...> И это работает убийственно совершенно: раньше все такое смотрелось как «что они там про нас думают», а тут восприятие, которого раньше не было — какой-то другой взгляд людей, которым это все очень интересно (в отличие от нас), со стороны, но при этом они как будто все понимают еще лучше.

Роман Волобуев

Есть хорошие иностранные фильмы про СССР, есть смешные, есть аккуратно сделанные, а есть та степень достоверности, которая тут (художественной достоверности, понятно — потому что сделано все экономно очень, и с детства знакомые прибалтийские панельки из шпона в бункере торчат, и можно, уверен найти кучу мелочей неправильных, но как-то не хочется).

Олег Пшеничный

Русская культура дала миру Толстого, Чайковского и материал для сериала «Чернобыль».

Нашлись и зрители, которым помешали получить удовольствие от сериала всевозможные мелкие несоответствия и сюжетные штампы.

Анатолий Котлинский

Больше всего это похоже на "Деликатесы" Жане и Каро.

Создатели с первых кадров пытаются нас убедить, что первый заместитель директора Института атомной энергии имени И. В. Курчатова живет хуже забулдыги автослесаря, а в разгар антиалкогольной кампании жители СССР пьют водку на улице из эмалированых кружек. Пожарные на вызове обращаются друг к другу "товарищ", а от Москвы до Припяти можно долететь на вертолете.

Сергей Барбараш

сериал чернобыль уверенно движется в сторону жанра фэнтези, министр угольной промышленности приезжает на встречу с шахтерами один с двумя дотракийскими автоматчиками, в приемной у горбачева висит "иван грозный убивает сына" в три человеческих роста.

Алена Солнцева

Топтуны из КГБ, арест дамочки из Минска, и диалоги такие отточенные, и тульские шахтеры, которым надо правду говорить, иначе никак, и тогда он шагнут в ад и сделают как надо. Псевдо-докуметальность, которая поманила было в первых сериях, уступила место профессиональному перу эффектных сцен.

А теперь угадайте, какая картина висит у них в Кремле? Очень известная в России и важная - кто угадает (на честность, те, кто смотрел, не подсказывайте) все поймет.

В то же время многие участники событий "клюквы" в сериале не увидели: издание E1 показало "Чернобыль" нескольким ликвидаторам последствий аварии, и те заявили, что даже смутившие некоторых зрителей детали - например, то, что шахтеры работали голыми - на самом деле правдивы.

Федор Крашенинников

Реальным ликвидаторам сериал нравится, а всякие пропагандоны фыркают и негодуют. Как обычно

Удивительной показалась многим зрителям претензия, высказанная британской сценаристкой Карлой Мари Свит - она удивилась тому, что в сериале снялись исключительно белые актеры.

Виктор Шендерович

Британская сценаристка осудила отсутствие в сериале "Чернобыль" чернокожих актёров. Тут, конечно, сразу вспоминается Юрий Лотман, которому прислали записку во время встречи: почему в Библии все время встречаются евреи, а русских и украинцев нет?

Лотман, помедлив, ответил: по техническим причинам...

Но реальность победила иронию: украинским журналистам удалось найти темнокожего ликвидатора последствий аварии. Сейчас он живет в Череповце, а на его странице ВКонтакте можно найти фото тех лет.

Среди критиков есть и такие, кто разглядел в сериале русофобию - например, Николай Долгополов, который называет себя одним из ликвидаторов катастрофы: его рецензию опубликовала "Российская газета".

Но американцы не были бы американцами, не забив фильм полным, 100-процентным набором привычной своей русофобии. Где-то к третьей серии в главное действующее лицо превращается водка, которую поглощают стаканами. Тем более удивительно, что тогда в нашей стране, а уж в закрытой зоне тем более, царил сухой закон. Ясно, что все высшие руководители показаны идиотами, а чиновники рангом пониже послушными и туповато-злобными исполнителями коммунистической (значит, гадкой) воли. Народ же выведен спившимся быдлом. И до такой степени, что немного найдется голливудских фильмов, в которых образ славянина выведен настолько отвратительными, тошнотворными красками.

Корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин назвал сериал "подарком для конкурентов Росатома":

Главный вопрос – зачем? Зачем ЭТО было снято? Если все несуразности и ложь в сериале, нашими согражданами детектируются мгновенно? А не для нас снимали. <...>

Если рынок стран БРИКС прочно занял «Росатом», то территории Евросоюза, по мнению аналитиков, станут основным местом конкурентной борьбы между атомными гигантами. Сейчас, например, ветреная Болгария не может решить – съесть ей ягодку от «Росатома» или забраться на елку «Вестингауза»?

И тут, всему миру вдруг показывают вызывающий дрожь и ужас сериал «Чернобыль». О том, как дикие, бестолковые и безалаберные русские, устроили с помощью своих реакторов небывалую экологическую катастрофу в Европе.

Беспощадно отозвался о "Чернобыле" бывший культурный обозреватель газеты "Гудок" Виктор Гавриков:

Первое ощущение: побывал в лавке старьевщика. Великая русская трагедия, которую американцы, сбросившие адовы бомбы на Хиросиму и Нагасаки, понять не в состоянии. Эти сытые янки создали поп- аттракцион для тех, кто смотрит одним глазом. А вторым смотреть боится. Это не драма, не трагедия, ни историчесий экшн и не документальная драма. Это лубок. Тема ждет вдумчивого русского режиссёра, который снимет длинное многосерийное кино. Где будет много нервной фактуры.

Большинство зрителей, впрочем, уверены, что российские кинематографисты на подобное не способны.

​Юлия Яковлева

простите, а можно рухнув с дуба задать глупый вопрос и получить умный ответ: а у нас-то почему до сих пор не могут так? Смотрите, в балете например, когда железный занавес смяло окончательно и наши такие "а мы так не можем", то уже следующее поколение танцовщиков, с конца 90х - все могли, переняли, научились итд. Я думала, это естественно

Ирина Павлова

Вот почему они - снимать не разучились?

Вот почему у них с первого кадра - правдивые достоверные фактуры? Почему глубина кадра - как в кино, хотя снято для телевизора? А у нас и в кино изображение плоское, как бумажка...

Почему люди двигаются как люди, не размахивают руками бессмысленно, и говорят только, когда надо что-то сказать, а не тарахтят беспрерывно?

Кадр насыщенный, но никакого тупого мельтешения внутри. И массовка работает на уровне актеров, а не на уровне деревянных столбов.

Звук многослойный, а не как у нас - из бочки и всё на первом плане.

Про качество актерской игры даже говорить не хочется, и даже сравнивать стыдно.

Почему снято монтажно и смонтировано разумно?

Почемупочемупочему...

По кочану, <...>. :/

Игорь Свинаренко

"Чернобыль". Наряду с ним наши не сняли "Курск", "Смерть Сталина", "Ленин. Поезд" и еще много чего. Зато! У нас много сериалов про симпатичных чиновников-коррупционеров, веселых красавиц-проституток, благородных бандитов, духовных чекистов, которые ловят диссидентов, продавшихся пиндосам, и прочего говна. Потомки будут его разгребать и составлять представление о нашем времени -- ну по черепкам же икеевской посуды.

Екатерина Барабаш

Может, и хорошо, что масштабное кино про Чернобыль сняли не у нас. У нас бы его занесли в реестр социально значимого кино, выделили бы немалые деньги, попилили бы их, сценарий поручили бы написать Джанику Файзиеву, а снимать — Сарику Андреасяну, в крайнем случае — Николаю Лебедеву, героические герои заполнили бы экран так, что не протолкнуться нормальному человеку, среди них затесался бы один плохой человек, который оказался бы украинским шпионом, и у него над кроватью нашли бы портрет Бандеры. На фоне героических чернобыльских будней непременно случилась бы сопливая история любви…

Ну в общем, слава богу, наверное, что мы так и не дождались российского кино о Чернобыле.​

Впрочем, долго ждать не придется: сейчас в работе находятся сразу два проекта на чернобыльскую тему. Один из них - полнометражный фильм, который снимает Данила Козловский. Цитату из пресс-релиза приводит Олег Кашин:

«Опасная вода», реж. Данила Козловский, компания «Нон-Стоп Продакшн»

Вторая после «Тренера» режиссерская работа популярного артиста расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС, сам Козловский сыграет в ленте одну из главных ролей – пожарного Алексея, мелкого спекулянта и повесу, совершенно не похожего на героя. Ради награды, которая позволит ему решить свои любовные проблемы, он отправляется на ликвидацию последствий аварии – из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Вместе с ним в эту опасную операцию отправляются инженер Валерий и военный водолаз Борис. Картина основана на реальной истории группы добровольцев-ликвидаторов под руководством Бориса Баранова. Сейчас идет подготовительный период. Съемки предположительно пройдут на Курской АЭС, для съемки внутренних затопленных помещений будут построены декорации. Работа над лентой будет происходить в тесном диалоге с «Росэнергоатомом».

Сериал на ту же тему с 2018 года снимает и НТВ; в сюжете не обойдется без американского вмешательства:

Андрей Ка

Пять лет рожали ребята сценарий. Родили. Действие сериала начинается незадолго до катастрофы, в апреле 1986 года. Накануне трагедии КГБ Украинской ССР вычисляет находящегося на территории Припяти иностранного агента, сотрудника ЦРУ Альберта Ленца (Дмитрий Ульянов), подозреваемого в диверсионной деятельности. Для установления его местонахождения в город приезжает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев (Игорь Петренко) с супругой (Надежда Михалкова).

Герман Владимирович

С 86 года ничего не делали, а сейчас на чужом рейтинге и профессиональной работе решили подзаработать. Очень дёшево и гадко.

Наталья Маршалкович

Не могу поверить. Только вчера я пошутила в комментах, что Чернобыль по версии НТВ взорвут американцы. И ВОТ. Жизнь не перешутишь

Одна из причин, по которой, как считают многие, в нынешней России такой фильм снять невозможно - то, что "Чернобыль" выносит приговор построенной на вранье советской системе, которой во многом наследует нынешняя российская власть. ​

Михаил Козырев

Стыд и позор, что мы сами до сих пор боимся снимать такие фильмы. Степень достоверности и правды такая, которую не встретишь НИ В ОДНОМ российском фильме.

Олег Козырев

Очень хочу детям показать "Чернобыль", т.к. должны знать, какая цена была у той катастрофы и какой подвиг совершили ликвидаторы последствий. Но в то же время фильм настолько тяжелый, что вообще не хочу его им показывать.

Ксения Ларина

Поразительно, с каким преклонением перед памятью погибших в этом бедствии сделан этот фильм. С какой точностью в деталях. С какой точностью в атмосфере и эмоциях. С каким уважением и состраданием к людям. К нашим советским людям. К нам с вами.

И с каким презрением к власти, презирающей своих граждан.

Михаил Виноградов

Тот случай, когда авторы фильма снимают кино о чем-то своем, без всяких фиг в кармане - просто пытаясь придать близкое себе и современное звучание условно историческому материалу.

А в российском прокате получается жесточайший фильм про российское сегодня и про то, как все оно было бы сейчас - не обязательно на АЭС, а плюс-минус везде.

Короче, великая сила искусства.

Сталингулаг

Конечно, этот фильм должны были снимать на деньги министерства культуры, но им некогда, они выделяют бюджеты на говно, а потом пытаются засудить тех, кто их говно называет говном, как это сейчас происходит с ютуб-каналом Badcomedian. Не буду перечислять впечатления от просмотра, скажу только о невероятно атмосферном погружении в то страшное время и точности в деталях, пробирающей до мурашек. И хочу заметить, насколько абсолютно аморфна наша культура, которая даже не пытается отрефлексировать главные события новой истории. Что было в Чернобыле? Что было в Афганистане? Что было в Чечне? Что было в 1991 году? А в 1993? Я имею в виду то, что происходило на самом деле, не избитые штампы и сухие цифры, а как люди проживали эти судьбоносные для всех события, как принимались решения, кто и чем руководствовался, к каким последствиям это привело и прочее. Эти вопросы у нас не принято задавать. Мы живём по принципу «прошло и слава богу». В отсутствии осмысления прошедших знаковых моментов вся наша история предстаёт бесконечным перевалом Дятлова, в котором вопросов больше чем ответов

И в то же время в центре сюжета "Чернобыля" оказывается героизм простых людей, жертвовавших жизнью ради спасения других.

Екатерина Винокурова

...Стыдно за то, как потом поступили с ликвидаторами, родственниками и всеми остальными чернобыльцами. Во многом их жизнь прошла в борьбе за лечение и достойные выплаты.

Илья Шепелин (The Moscow Times)

Благодаря выходу сериала HBO многие мои сверстники взглянули на чернобыльскую аварию по-другому. Если большинство фильмов-катастроф идут к кульминации — взрыву, то в “Чернобыле” авария на АЭС занимает лишь небольшой эпизод в первой серии, а сам сериал почти целиком посвящен страшной и самоотверженной борьбе советских людей с последствиями взрыва.

И именно эти люди ценой жизни и здоровья спасли Европу. Через что им пришлось пройти — в небольшой мере успеваешь понять, когда смотришь сериал.

Но как героев, спасших Европу, ликвидаторов в России не чествуют. Достаточно зайти на сайт президента, чтобы посмотреть, как часто Владимир Путин вспоминает о “чернобыльцах”, которые до сих пор живы и страдают от самых разных заболеваний, полученных от излучения.

Владимир Путин обращается к ним только по большим датам — его последнее обращение к ликвидаторам было сделано в честь 30-летия аварии, в 2016 году. До этого он обращал внимание на них в 2011, когда исполнялось 25 лет. <...>

И то, что об их подвиге нам рассказывает американский канал HBO, а не мы сами — это и есть позор, который, похоже, не в силах пережить прогосударственные медиа. Поэтому и ищут у “Чернобыля” любые недостатки.

Анна Наринская (Новая газета)

...Создатели «Чернобыля» снимают не дотошную реконструкцию — они создают миф. И в их исполнении это не миф о провале ядерной державы, недоглядевшей за силой, которую считала подчиненной, и лгавшей о том, что произошло. В их исполнении — это история подвига, солидарности, и того, что в каждом, даже в том, кто называется apparatchik, есть божья искра.

Николай Подосокорский

Сперва хочется назвать картину антисоветской - такое ощущение, что сценаристы вдохновились "Омоном Ра" Пелевина, с его гениальным описанием работы особой советской "автоматики" и отношения к человеку в СССР как к биороботу, цель жизни которого - совершить подвиг во имя страны ("В жизни всегда есть место подвигу"). Как объяснял полковник Урчагин у Пелевина: "Чем больше тебе перед этим хотелось жить, тем лучше для подвига. Подвиги, даже невидимые, необходимы стране — они питают ту главную силу, которая…" Сила эта, впрочем, держится не только на подвиге, но и на лживой госпропаганде, коррупции, тотальном контроле КГБ (всё это в фильме показано схематично, как серая повседневность). Любимец Запада Горбачев изображен жалким, некомпетентным, ничтожным функционером. Но люди... обычные советские люди не карикатурны - они одновременно вызывают сострадание и восхищение.

Михаил Пожарский

Есть ли в фильме подвиги и жертвы? Ну конечно. Однако есть нюанс. Пожарные, тушившие обломки реактора, совершили подвиг? Разумеется. Но знали ли они о том, что делают? Нет, до тех пор пока кожа не начала слезать с костей. Шахтеры, откачивавшие воду? Аналогично. Солдаты, убиравшие графит с крыши? Тем более. Типичная схема советского подвига - это когда тебя отправляют в девятый круг ада, приговаривая, что там "всего лишь легкая авария", а по прибытии уже поздняк метаться - можно только сообразить себе самодельную свинцовую защиту на пах. Чтобы яйца отвалились не сразу, а года через три.

Нет никаких маленьких людей с большими подвигами. Есть люди, которые хотели жить, но за них решили иначе - другие, большие люди. Эти большие люди, советские начальники мечутся, пытаясь то преуменьшить масштабы катастрофы, то спихнуть ответственность на другого. <...>

И ведь понятно, что любой "подвиг" в авторитарном государстве был устроен так же: что на производстве, что в окопах Великой отечественной. Отправили неизвестно куда, где можно было только упасть животом на дот. Никто ни о чем не предупреждал. Тем более не спрашивал. Но довольное начальство уже приколачивает памятную табличку. Дескать, пожертвовал жизнью. Сам. Ради великой советской родины. Можно приводить детей и водить с ними торжественные хороводы. Мы помним, мы гордимся.

Дмитрий Гудков

Государство бросало в топку жизни людей - вот это правда. И пока мы стыдимся это признать, в таком государстве и будем жить.