Владимир Путин отправил в отставку исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Бывший сотрудник ФСО, генерал-майор Морозов был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в сентябре прошлого года. Он стал одним из бывших охранников президента, возглавивших регион, но не успел принять участие в губернаторских выборах.

Ранее РБК сообщало, что он пойдёт на выборы главы региона в сентябре как самовыдвиженец, а не представитель "Единой России". Газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к Администрации президента источники пишет, что в Кремле выборы в Астраханской области считают одними из самых сложных в этом году. На них может выдвинуться популярный в области депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин.

Новый исполняющий обязанности главы Астраханской области — Игорь Бабушкин — так же выходец из спецслужб, отмечает ТАСС. Он проходил службу на командных должностях в ФСБ, был заместителем главы Росимущества и занимал пост заместителя полномочного представителя Путина в Северо-Кавказском федеральном округе.​