Владимир Путин отправил в отставку исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Бывший сотрудник ФСО, генерал-майор Морозов был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в сентябре прошлого года. Он стал одним из бывших охранников президента, возглавивших регион, но не успел принять участие в губернаторских выборах.
Ранее РБК сообщало, что он пойдёт на выборы главы региона в сентябре как самовыдвиженец, а не представитель "Единой России". Газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к Администрации президента источники пишет, что в Кремле выборы в Астраханской области считают одними из самых сложных в этом году. На них может выдвинуться популярный в области депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин.
Новый исполняющий обязанности главы Астраханской области — Игорь Бабушкин — так же выходец из спецслужб, отмечает ТАСС. Он проходил службу на командных должностях в ФСБ, был заместителем главы Росимущества и занимал пост заместителя полномочного представителя Путина в Северо-Кавказском федеральном округе.
- В марте Владимир Путин сменил руководителей пяти регионов России. За три дня были заменены губернаторы Мурманской, Оренбургской, Челябинской областей, руководители Калмыкии и Алтая. В сентябре все эти чиновники пойдут на губернаторские выборы.
- Морозов — один из четырёх бывших сотрудников ФСО, назначенных на губернаторские должности. Алексей Дюмин возглавляет Тульскую область, Дмитрий Миронов — Ярославскую, глава МЧС Евгений Зиничев около трёх месяцев руководил Калининградской областью.
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