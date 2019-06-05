Владимир Зеленский дал интервью Радио Свобода в спортзале

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Украинской службе Радио Свобода. Оно прошло в спортзале: и глава государства, и корреспондент Григорий Жигалов сидели на велотренажёрах. Зеленский ответил на вопросы о планах по вступлению в НАТО и Евросоюз, прокомментировал информацию о возможном дефолте Украины, проблемы с парламентом, ситуацию в Донбассе, а также рассказал о своём отношении к действующим министрам.

В частности, Зеленский подтвердил курс Украины в НАТО и ЕС. "У нас независимая страна, и это наш выбор", – заявил президент. Он отметил, что власти должны "рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не страшно, и когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум".

На вопрос о возможных кадровых изменениях в правительстве Зеленский ответил, что он пока не знаком близко с действующими министрами. Но выразил уверенность, что среди них "есть профессионалы". При этом говоря о министре здравоохранения Ульяне Супрун, Зеленский пошутил, что у его семьи "слава богу, другой доктор".

Комментируя возвращение на Украину Михаила Саакашвили, президент сказал, что у него с ним нет никаких совместных политических планов. "Я сказал прессе: я думаю, что у него забрали паспорт незаконно. Поэтому я его ему вернул. Вот и все", – заявил Зеленский.

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