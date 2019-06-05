Верховный суд освободил от штрафа бывшего сотрудника штаба Навального

Верховный суд России освободил от штрафа в 200 тысяч рублей бывшего координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова. Об этом сообщается в телеграм-канале "Правозащиты Открытки".

Волков ранее получил штраф за публикацию отредактированной фотографии скульптуры "Родина-мать зовёт!". Судьи постановили, что истёк срок давности для применения наказания по этому делу.

В марте суд в Волгограде признал Волкова виновным в публичном осквернении символов воинской славы. На опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" изображении, лицо памятника было перекрашено в зелёный цвет с помощью фотофильтра.

Фотография была опубликована весной 2017 года после одного из нападений на Навального, когда политика облили зелёнкой. Позднее её удалили из группы в соцсети "ВКонтакте", а активисты принесли извинения. Они также утверждали, что картинка была опубликована не Волковым, а одним из волонтеров штаба Навального. Изначально Волкова обвинили в реабилитации нацизма.