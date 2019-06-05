В результате разгона лагеря оппозиции в Судане погибли 100 человек

Число погибших в результате столкновений в лагере демонстрантов в столице Судана Хартуме возросло до 100. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на медиков из числа оппозиции. Уточняется, что тела 40 человек были найдены в реке Нил.

​Сейчас Суданом управляет Высший военный совет, состоящий из 10 человек. Военные и представители оппозиции в течение нескольких недель вели переговоры о том, кто должен управлять в переходный период после свержения президента Омара аль-Башира в апреле этого года.

Они достигли принципиального согласия о создании военно-гражданского переходного правительства, которое должно привести страну к свободным выборам. По данным The Guardian, оппозиция настаивает на 8 из 15 мест в переходном совете, военные же хотят сохранить большинство в нём за собой.

Оппозиция призвала к скорейшему созданию переходного правительства и начала забастовку у стен министерства обороны. 3 июня суданская армия начала разгон лагеря протестующих. Военные применили оружие.

Восемь стран Евросоюза осудили применение силы по отношению к демонстрантам и призвали к скорейшему созданию в Судане гражданского правительства.