Солдаты, ставшие инвалидами во время учений, подали иск к Минобороны

Трое бывших рядовых российской армии обратились в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к Министерству обороны о компенсации морального вреда за преступную халатность своих командиров, в результате которой двое из истцов стали инвалидами. Об этом сообщает адвокат потерпевших Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

Бывшие солдаты-срочники Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин и Арсен Османов оценили причинённый им ущерб в три миллиона, два миллиона и миллион рублей соответственно.

Инцидент, в результате которого солдаты остались инвалидами, произошёл 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых танковых учений. Командование срочников, не оборудовав опасные участки красными флажками, разместило четырёх солдат из состава имитационных команд в секторе прямого огневого поражения. В результате выстрела снаряда 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте, ещё троим был причинён тяжкий вред здоровью.

Дмитрию Пахмутову оторвало руку, также он получил множественные осколочные ранения, став инвалидом второй группы. Вадим Габидуллин получил проникающие ранения и переломы, перенёс 11 операций, после чего ему была присвоена третья группа инвалидности. Арсен Османов провёл в госпитале больше двух месяцев, его до сих пор беспокоят боли, а дыхание затруднено.

В феврале этого года признанные виновными в халатности подполковники российской армии Денис Горелышев и Виктор Кривошеин получили по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Отмечалось, что подсудимые признали вину, принесли извинения потерпевшим и частично компенсировали им причинённый вред.