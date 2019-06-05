Новое соглашение о перемирии в Донбассе подпишут 19 июня

В Минске участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ подпишут на следующей встрече 19 июня. Об этом сообщил представитель российской стороны Борис Грызлов.

По словам Грызлова, с 10 июня начнётся разведение сил в станице Луганской.

Представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма в свою очередь заявил, что в ближайшее время начнут решаться вопросы обмена заключёнными и возвращения на Украину моряков, задержанных у берегов аннексированного Крыма российскими пограничниками.

Это была первая встреча контактной группы после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Она продлилась четыре часа. Сам Зеленский накануне провёл в Брюсселе переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи президент Украины заявил о готовности к переговорам с Россией и подтвердил приверженность Киева Минским соглашениям. Ранее он вернул Кучму в контактную группу.

За последние сутки в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, ещё трое были ранены. Киев обвиняет в этом пророссийских сепаратистов.

Предыдущее перемирие в Донбассе вводилось в ночь на 8 марта. Мониторинговая миссия ОБСЕ тогда сообщила о 400 случаях нарушения прекращения огня с обеих сторон. На встрече в апреле контактная группа о перемирии не договорилась.

Киев обвиняет Кремль в поддержке терроризма на востоке Украины. Москва официально не признает эти обвинения, а российских граждан, которые воюют в Донбассе против армии Украины, называет "добровольцами".