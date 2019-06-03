Зеленский вернул Кучму в мирные переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в трёхстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе второго президента страны Леонида Кучму. Об этом сообщает его официальный сайт.

Кучма возглавлял украинскую делегацию в заседающей в Минске контактной группе с 2014 по октябрь 2018 года, после чего подал в отставку. Он объяснял её отсутствием прогресса на переговорах и усталостью.

На брифинге в понедельник Зеленский заявил, что после встреч с представителями Евросоюза убедился в общей с ними позиции о процессе урегулирования конфликта в Донбассе. В частности — речь должна идти о возобновлении переговоров по ситуации в регионе, сообщает "Украинская правда".

Перемирия между сторонами конфликта в Донбассе, о которых договаривались на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, нарушались практически сразу, напоминает Украинская служба Радио Свобода. При этом стороны отрицали свою вину в нарушениях и обвиняли в провокациях противников.