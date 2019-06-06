Одна из крупнейших сетей российских супермаркетов "Перекрёсток" совместно с одним из банков выпустит карту для покупки продуктов в кредит. Об этом говорится в корпоративном блоге владельца магазинов.
Карта позволит потребителям делать покупки в сети в кредит с льготным периодом. Оформляться они будут во всех супермаркетах по паспорту. Это позволит компании поддержать спрос на товары в условиях снижения доходов населения, — говорится в сообщении ритейлера.
- В конце мая исследовательский центр "Ромир" опубликовал исследование, согласно которому почти четверть россиян (24%) экономит на еде. За год доля таких респондентов увеличилась с 17 процентов.
- Реальные доходы населения страны падали на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они показали околонулевой рост в 0,1 процента, следует из данных Росстата. Падение продолжилось и в первом квартале 2019 года. Цены на продукты тем временем выросли.
- У одного из конкурентов сети "Перекрёсток" – группы "Дикси" — есть схожая "карта рассрочки", но на неё можно покупать не только продукты, отмечают "Ведомости".
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