Одна из крупнейших сетей российских супермаркетов "Перекрёсток" совместно с одним из банков выпустит карту для покупки продуктов в кредит. Об этом говорится в корпоративном блоге владельца магазинов.

Карта позволит потребителям делать покупки в сети в кредит с льготным периодом. Оформляться они будут во всех супермаркетах по паспорту. Это позволит компании поддержать спрос на товары в условиях снижения доходов населения, — говорится в сообщении ритейлера.