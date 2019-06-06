Медбрат в Германии получил второй пожизненный срок за убийства

Суд в Германии приговорил медбрата Нильса Хегеля к второму пожизненному заключению за убийство 85 пациентов. Медбрат не сможет выйти из заключения по завершению 15-летнего срока, что часто разрешают местные суды, отмечает агентство AP.

По данным обвинения, Хегель вводил пациентам лекарства, которые доводили их до остановки сердца. Медбрат признался, что делал это для того, чтобы потом вылечить пациентов и быть принятым за спасателя. В заключительной речи он принёс извинения за свои действия и выразил соболезнования семьям погибших.

Хегель обвинялся в сотни убийств, но получил приговор всего за 85. Защита же просила оправдать его по 31 случаю. В 2015 году медбрата осудили за еще два убийства и две попытки убить пациентов.

События относятся к периоду между 2000 и 2005 годом, когда 42-летний сегодня Хегель работал в больницах городов Ольденбург и Дельменхорст на Северо-Западе Германии. Его практику симулировать спасение пациентов вскрыли в 2005 году другие работники больницы.