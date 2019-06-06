"220 лет лицемерия". Соцсети отмечают день рождения Пушкина

С неожиданным энтузиазмом отмечают сегодня в Сети 220-летие со дня рождения "нашего всего" - Александра Сергеевича Пушкина. В искренней любви к поэту признаются все, от самых патриотичных патриотов до самых либеральных либералов.

​Виктория Ивлева

Ну че, братцы, есть счастие на свете! Ай да Пушкин ай да сукин сын сегодня родился!

Пробирается луна,

тятя-тятя наши сети,

заячий тулупчик,

Акулина, милая Акулина,

уж лучше посох и сума,

Не он, не он, - вскричала Марья Ивановна,

безмолвствует,

долго ль мне,

ветер по морю,

шлагбаум влепит...

и многое, бесконечно многое другое вдруг раз - и стало с нами навечно!

Спасибо, Пушкин!

С днём рождения Вас, Александр Сергеевич!

Лев Рубинштейн

Всех заинтересованных поздравляю с тем, что у нас все-таки был Пушкин. И есть.

Александр Рыклин

Пушкин родился! Повезло нам, братцы!

Варвара Турова

С днем рождения, любимый, несравненный, незабвенный Александр Сергеевич. Я бы вас никогда не отпустила на дуэль. Вот я бы никогда до этого не довела. Вот я бы.

О пушкинистах и говорить нечего.

Инна Булкина

Ну, с днем рожденья кормильца!

И как всегда в этот день

Пастернак наделен вечным детством.

Вечным отрочеством – Маяковский.

Вечной женственностью – Блок и Белый.

А мужчина-то только один –

Александр Сергеевич Пушкин.

Это тост, Константин!

Где же кружка?

Многие цитируют не потерявшие актуальности стихи - отмечая по ходу дела, что некоторые классические произведения, известные со школы, нынче потянули бы на ту или иную статью уголовного кодекса РФ.

Елена Панфилова

Спасибо, Александр Сергеевич. С днём рождения!

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги

Или мешать царям друг с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Все это, видите ль, снова, слова, слова*.

Иные, лучшие, мне дороги права;

Иная, лучшая, потребна мне свобода:

Зависеть от царя, зависеть от народа -

Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать, для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам,

И пред созданиями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья.

- Вот счастье! вот права...

* Hamlet. (Примеч. А.С.Пушкина.)

Иван Давыдов

Не дай мне бог сойти с ума.

Нет, легче посох и сума;

Нет, легче труд и глад.

Не то, чтоб разумом моим

Я дорожил; не то, чтоб с ним

Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня

На воле, как бы резво я

Пустился в темный лес!

Я пел бы в пламенном бреду,

Я забывался бы в чаду

Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,

И я глядел бы, счастья полн,

В пустые небеса;

И силен, волен был бы я,

Как вихорь, роющий поля,

Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,

И страшен будешь как чума,

Как раз тебя запрут,

Посадят на цепь дурака

И сквозь решетку как зверка

Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я

Не голос яркий соловья,

Не шум глухой дубров -

А крик товарищей моих

Да брань смотрителей ночных,

Да визг, да звон оков.

С днем рождения, Александр Сергеевич.

Константа Рохлина

А ещё экстремистское

Самовластительный злодей!

Тебя твой трон я ненавижу

Твою погибель смерть детей

С жёстокой радостию вижу

...

Тянет на 282

Пропаганда ненависти к социальной группе правители

Виктория Локштанова

А еще оскорбление чувств веруюших:

«Он-де богу не молился,

он не ведал-де поста,

Не путем-де волочился

Он за матушкой Христа».

Лев Симкин

Еще о комментах

"Охотник до журнальной драки,

Сей усыпительный зоил

Разводит опиум чернил

Слюною бешеной собаки"

(в день рождения автора)

Анна Наринская

День рождения Пушкина. Вот самые правильные про него слова для меня. Потому что, да - он про свободу. И он и есть - радость. И пусть она окрыляет нас не только тогда, но и всегда

Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе!

Дай нам руку в непогоду,

Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость

Вдохновляла в те года?

Не твоя ли, Пушкин, радость

Окрыляла нас тогда?

О феномене Пушкина рассуждает автор книги о поэте Алексей Лапшин:

Об Александре Сергеевиче из моей новой книги "Озарения": "Любопытную характеристику дал Пушкину директор Царскосельского лицея Егор Энгельгард: "Его сердце холодно и пусто; в нём нет ни любви. ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда ещё не бывало сердце юноши". Это так резко противоречит пушкинским подростковым, юношеским кличкам: "Француз", "Ягоза", "Обезьяна", - вроде бы передающим эмоциональность. Энгельгард вовсе не являлся реакционером и, по мнению современников, был тонким педагогом. В отличии от подростков и многих последующих почитателей поэта, он уловил в пушкинской личности лёд. Но, оставаясь чиновником, вместо знака "плюс" поставил знак "минус". Пушкин по сути и был отстранённым человеком, способным вмещать целую вселенную. Он мог быть и демократом, и империалистом, и философом, и праздным гулякой... При этом всегда смотреть на мир со стороны ..... по настоящему большой талант внутренне отстранён от жизненного потока, хотя внешне может быть действительно эмоционален."

Владимир Набоков удачно продемонстрировал трудности перевода Пушкина на примере общеизвестного "Я помню чудное мгновенье..." В буквальном переводе на английский получается плоская фраза "I remember a wonderful moment". "Я бился над строчкой почти всю ночь и в конце концов перевёл её. Но привести её здесь - значит уверить читателя в том, что знания нескольких безупречных правил гарантирует безупречный перевод." - писал Набоков.

Я думаю трудности понимания Пушкина к тому же связаны не с тем, что он в высшей степени национальный поэт, а как раз с несоответствием его образа и творчества определённым стереотипам "загадочной русской души". У Пушкина нет психологических поисков и метаний, которые так любит у наших классиков массовый западный интеллигент . Создатель русской литературы не укладывается в популярные представления о ней.

Не обошлось без мемов.

Каждый видит поэта по-своему.

​Михаил Крутихин

Внук (13 лет):

- В каком году родился Пушкин?

- В 1799-м.

- Вот здорово! В этом году Джордж Вашингтон умер. Неплохая преемственность.

Иногда он меня поражает.

В стихах поздравил Пушкина Игорь Иртеньев:

Этот стих был написан написан на 127 лет. Думаю, сгодится и на 220

Александр Сергеич, в ту давнюю ночку,

Уж в каком не припомню лохматом году,

Как стянул я у вас ту злосчастную строчку,

Так кривою дорожкой с тех пор и иду.

Все тяну и тяну по давнишней привычке,

Как и начал когда-то прыщавым юнцом.

Ты бы, — мне говорят, — хоть бы ставил кавычки

Или сноску давал, да и дело с концом.

Заигрался, наверное, в эту игру я,

Под красивым нерусским названьем "центон”,

Но попробуй-ка там проживи, не воруя,

Где поэзии храм превратили в притон.

Александр Сергеич, имеете право,

Если делать вам нечего больше в раю,

Обратиться по этому поводу в РАО*

Чтоб вам было понятно, я сноску даю

Ну а то, что растырили вас на цитаты,

Так вольно же вам было Пегаса седлать,

И выходит, что сами кругом виноваты,

И за это примите мое "исполать”.

Пусть коллеги меня меж собою осудят,

Но у них и самих тоже рыло в пуху,

А от вас, чаю я, все равно не убудет,

На заоблачном вашем, почтенном верху.

* Российское авторское общество

Государство не остается в стороне: в честь 220-летия Пушкина открыт его бюст в столице Сирии Дамаске - и памятник в московском аэропорту Шереметьево, который теперь носит имя Пушкина.

Юрий Альберт

Мне кажется, недостаточно назвать наши аэропорты и самолеты в честь великих людей и святых.

Мало, например, присвоить Шереметьево имя Пушкина. Надо еще и Хитроу присвоить имя Дантеса.

Наш самолет назвать в честь Св. Георгия, а ихний - в честь Змия.

Аркадий Кайданов

А нельзя ли отменить государственное отмечание дня рождения Пушкина?

Хотя бы для того, чтобы его не возненавидели даже те, кто любит.

Гасан Гусейнов

...Что такое 220 лет Пушкину в России?

220 лет тотального лицемерия. Глотнули свободы только в 1990-е и поперхнулись.

"Свободен"? Шиш с маслом.

"Беспечен"? Как бы не так?

"Неколебим"? Да, у нас культ Пушкина весь двадцатый век был тенью культа Сталина. Школярская, начетническая байда. В этом смысле - да, неколебим.

"Внутренняя свобода"? Это просто скверный анекдот. Не бывает никакой внутренней свободы. Это грязный эвфемизм холуйства.

Даже феминитивы Пушкин вам завещал, как "Постумия велела, председательница оргий", но вы и тут сопротивляетесь, рабы ничтожной буквы.

Но если бы у Пушкина спросили, какая Россия лучше - его, советская или нынешняя, он бы ответил, я уверен, примерно так:

"Ваша сегодняшняя Россия лучше обеих предыдущих. Она стала поменьше в размерах, а главное - отсюда можно уехать".