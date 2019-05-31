Владимир Путин присвоил сорока четырём российским аэропортам имена, выбранные на голосовании в рамках конкурса "Великие имена России". Текст указа президента выложен на официальном портале правовой информации.

Московский аэропорт Шереметьево назван в честь Александра Пушкина, Калининградский Храброво назван именем императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт Мурманска — именем Николая Второго.

Аэропорту Пулково нового имени не присвоено.

Голосование за присвоение новых имён аэропортам прошло в декабре 2018 года. При выборе имён возник скандал в Калининградской области. Там на конкурсе лидировал философ Иммануил Кант, но его памятник был облит краской, а депутат-единоросс Марат Бариев заявил, что присвоение имени Канта аэропорту оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.